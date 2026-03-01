창간 80주년 경향신문

[속보]정청래, ‘필버 중단’ 국힘에 “대구·경북통합 찬반 당론부터 먼저 정하라”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

정청래 더불어민주당 대표가 1일 국민의힘이 국회 본회의에서 필리버스터를 중단하며 대구·경북 행정통합특별법안 처리를 요구한 데 대해 "누구에게 들으면 찬성이고 반대인 상황에서 대구·경북 통합을 추진할 수 있겠나"라고 말했다.

정 대표는 이날 충남 천안시 유관순열사기념관 앞에서 기자들과 만나 "국민의힘 내에서 분열이 일어나고 내홍이 벌어지고 찬성과 반대가 오락가락하지 않나"라며 이같이 말했다.

정 대표는 "국민의힘 장동혁 대표와 송언석 원내대표에게 분명히 말한다"라며 "국민의힘은 대구·경북 통합에 찬성인가 반대인가. 찬성이든 반대든 먼저 한목소리로 당론을 결정해주실 것을 부탁드린다"라고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

[속보]정청래, ‘필버 중단’ 국힘에 “대구·경북통합 찬반 당론부터 먼저 정하라”

입력 2026.03.01 16:14

수정 2026.03.01 17:22

펼치기/접기
정청래 더불어민주당 대표가 1일 충남 천안시 아우내장터를 방문하고 있다. 연합뉴스

정청래 더불어민주당 대표가 1일 충남 천안시 아우내장터를 방문하고 있다. 연합뉴스

정청래 더불어민주당 대표가 1일 국민의힘이 국회 본회의에서 필리버스터(무제한 토론)를 중단하며 대구·경북 행정통합특별법안 처리를 요구한 데 대해 “필리버스터를 중지한다는 소동과 소란을 피우지 말고 국민의힘이 분명하게 입장을 정리해달라”고 말했다.

정 대표는 이날 충남 천안시 유관순열사기념관 앞에서 기자들과 만나 “(국민의힘) 누구에게 들으면 찬성이고 반대인 상황에서 대구·경북 통합을 추진할 수 있겠나”라며 이같이 말했다.

정 대표는 “국민의힘 장동혁 대표와 송언석 원내대표에게 분명히 말한다”라며 “국민의힘은 대구·경북 통합에 찬성인가 반대인가. 찬성이든 반대든 먼저 한목소리로 당론을 결정해주실 것을 부탁드린다”라고 말했다. 그는 “대구·경북 통합에 국민의힘이 찬성한다면 민주당은 반대할 이유가 없었다”라고 했다.

정 대표는 “이재명 대통령이 (대구·경북 통합 시) 1년에 5조원, 4년에 20조원 혜택을 준다고 그런다”라며 “대구·경북 시·도민들께서 4년에 20조원을 받고 혜택을 입어야 하는데, 시·도민이 뽑아준 국회의원들이 갈팡질팡하는 모습을 보면서 국회의원들에 대해 어떻게 생각하실까”라고 말했다.

정 대표는 “대구·경북 시·도민들이 (국민의힘이) 대구·경북에 막대기만 꽂으면 당선된다는 불문율을 이번에 깨주시지 않을까 한다”며 “대구·경북에서 국민의힘이 심판받지 않을까 하는 생각이 든다”라고 말했다.

정 대표는 국민의힘이 충남·대전 행정통합특별법안 처리도 반대하는 데 대해 “대전·충남, 충남·대전 통합은 국민의힘이 먼저 제기하고 절차를 밟았던 일”이라며 “특별법에 찬성하자고 하니까 청개구리 정당처럼 드러눕고 말았다”라고 비판했다.

정 대표는 “충남·대전 통합 문제는 지역의 민주당 국회의원과 당원이 다 원한다”며 “국민의힘 입장을 조속히 정리해주길 다시 한번 강조한다”고 말했다. 그는 “국민의힘이 이런 식으로 충남·대전 도민을 우롱하면 안 된다”라며 “추진하겠다고 똑부러지게 얘기하던가 못하겠다고 얘기하던가 입장을 밝혀달라”고 했다.

정 대표는 이후 페이스북에 연이어 글을 올려 “국민의힘이 모처럼 잘했다. 다시는 필리버스터 몽니를 부리지 말라” “대구·경북 통합은 찬반 정리 못한 님들 업보” “대전·충남 통합, 대구·경북 통합이 무산되면 200% 국민의힘 책임”이라고 밝혔다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글