오늘의 인사-국무조정실·국무총리비서실 외

■국무조정실·국무총리비서실 ◇과장급 △항공·철도사고조사위원회 사무국장 류경진

■재정경제부 ◇과장급 인사 △산업관세과장 하광식

■국토교통부 ◇과장급 전보 △부동산평가과장 황윤언 △모빌리티총괄과장 강태석

■해양수산부 ◇국장급 승진 △해양환경정책관 황준성 ◇과장급 전보 △해양공간정책과장 김홍원 △수산정책과장 장묘인

■농림축산식품부 ◇국장급 승진 △농림축산검역본부 동물질병관리부장 정승교 ◇과장급 인사 교류 △식품의약품 안전처 김홍태 △유통소비정책관실 농축산위생품질팀장 오재준 ◇과장급 임기 연장 △농림축산검역본부 동식물위생연구부 해외전염병과장 강해은 ◇과장급 전보 △방역정책국 조류인플루엔자방역과장 황성철 ◇과장급 직위 승진 △농업정책관실 청년농육성정책팀장 박혜민 △농림축산검역본부 식물검역부 위험관리과장 김광회

■기후에너지환경부 △녹색전환정책관실 탈탄소녹색산업혁신과장 임호순 △한강유역환경청 유역관리국장 윤태근 △대구지방환경청 기획평가국장 김도기

■방송미디어통신위원회 ◇과·팀장급 전보 △이용자정책총괄과장 최선경 △지역미디어정책과장 이동석 △디지털이용자기반과장 심아미 △방송시장조사과장 이기훈 △방송미디어통신사무소장 이훈식 △지상파방송정책과장 박경주 △조사기획총괄과장 김미정 △통신시장조사과장 전혜선 △혁신기획담당관실(재정팀장) 성재식 △혁신기획담당관실(행정데이터팀장) 권혁준 △행정법무담당관실(의안·정책관리팀장) 이우혁 △통신분쟁조정팀장 윤정은 △디지털이용자기반과(위치정보정책팀장) 우혜진 △부가통신조사지원팀장 이선희 △방송미디어정책기획과(미디어제도혁신팀장) 윤영란

■법무부 ◇고위공무원 승진 △서울남부지검 사무국장 김철곤 △의정부지검 〃 조순남 △춘천지검 〃 변영욱 △대전지검 〃 설우용 △청주지검 〃 이은승 △대구지검 〃 정연철 △부산지검 〃 한생일 △울산지검 〃 조경익 △전주지검 〃 박영범 ◇고위공무원 전보 △서울고검 사무국장 유정민 △대전고검 〃 김봉석 △서울중앙지검 〃 정연운 △서울동부지검 〃 김용권 △서울북부지검 〃 이은상 △서울서부지검 〃 이상남 △인천지검 〃 오은택 △수원지검 〃 장정호 광주지검 〃 정연익 △제주지검 〃 김영헌 △법무부 (국립외교원) 조현철 ◇검찰부이사관 승진 △대검찰청 운영지원과장 김재영 △대검찰청 집행과장 윤성훈 △서울고검 총무과장 이동영 △대전고검 (대통령비서실) 박종길 △대구고검 총무과장 신현태 △부산고검 〃 이창균 △광주고검 〃 최성규 △천안지청 사무국장 박춘광 △부산서부지청 〃 고영호 △순천지청 〃 고영록 ◇검찰부이사관 전보 △수원고검 총무과장 배은호 △서울중앙지검 〃 허철안 △고양지청 사무국장 이승희 △부천지청 〃 강재성 △성남지청 〃 이택근 △안산지청 〃 조동규 △안양지청 〃 홍석표 △대구서부지청 〃 이동영 △법무부 (통일교육원) 이헌 △법무부 (국방대학교) 최대진 ◇검찰수사서기관 승진 △법무부 국가소송과 (법무과) 박보균 △법무부 검찰과 (인천공항분실) 권성기 △법무부 (국무조정실 공직복무관리관실) 최병휘 △법무부 (국무조정실 정부합동부패예방추진단) 양종복 △법무부 (국무조정실 범정부검찰개혁추진단) 변태한 △대검찰청 공공수사기획관실 노석균 △대검찰청 검찰2과 이기삼 △서울중앙지검 수사제2과장 박찬길 △서울동부지검 검사직무대리 서종철 △서울남부지검 사건과장 이홍래 △서울남부지검 집행과장 고형민 △서울북부지검 총무과장 노진원 △서울북부지검 검사직무대리 신경준 △서울북부지검 검사직무대리 윤명근 △의정부지검 집행과장 조정훈 △남양주지청 사무과장 조문영 △원주지청 사무과장 이재곤 △대전지검 수사과장 문중수 △대구지검 검사직무대리 김석곤 △대구서부지청 총무과장 김재윤 △안동지청 사무과장 정왕일 △포항지청 사무과장 서창훈 △김천지청 사무과장 조영주 △부산지검 사건과장 최영호 △부산지검 집행과장 홍승아 △부산지검 조사과장 김종일 △부산지검 검사직무대리 신희근 △부산서부지청 수사과장 주선영 △울산지검 집행과장 김두빈 △울산지검 검사직무대리 손무성 △창원지검 총무과장 이영우 △창원지검 사건과장 최성준 △창원지검 검사직무대리 백양권 △진주지청 사무과장 최희주 △통영지청 사무과장 공창규 △전주지검 수사과장 박기우 △전주지검 검사직무대리실 (수원지검 마약범죄정부합동수사본부) 박영진 △제주지검 사건과장 박승현 ◇검찰서기관 전보 △법무부 (진실화해위원회) 박상우 △법무연수원 (용인분원) 운영지원과장 박태휘 △대검찰청 범죄정보기획관실 (운영지원과) 최형수 △대검찰청 운영지원과 이경운 △대검찰청 반부패기획관실 문재식 △대검찰청 (법무부 검찰개혁지원TF) 소진호 △서울고검 사건과장 김은경 △서울고검 소송사무과장 김도형 △대전고검 사건과장 주영수 △수원고검 사건과장 최순례 △서울중앙지검 집행제2과장 유영걸 △서울중앙지검 기록관리과장 박광수 △서울중앙지검 피해자지원과장 김원석 △서울중앙지검 공공수사지원과장 박남규 △서울중앙지검 수사지원과장 정태규 △서울중앙지검 검사직무대리 김상우 △서울동부지검 사건과장 윤대석 △서울동부지검 집행과장 이재종 △서울남부지검 수사과장 윤재남 △서울북부지검 사건과장 유인진 △서울북부지검 수사과장 박정호 △서울서부지검 총무과장 송학수 △서울서부지검 사건과장 김경미 △서울서부지검 집행과장 최정인 △서울서부지검 조사과장 강윤정 △의정부지검 총무과장 김상현 △인천지검 총무과장 정유진 △인천지검 집행과장 이형근 △인천지검 조사과장 고익찬 △인천지검 마약수사과장 박영철 △인천지검 공판송무과장 김정호 △인천지검 검사직무대리 박현경 △인천지검 검사직무대리실 (대검찰청 집행과) 천영심 △수원지검 검사직무대리 윤치기 △수원지검 안산지청 총무과장 조수희 △수원지검 안산지청 검사직무대리 이필재 △수원지검 안양지청 총무과장 강용묵 △춘천지검 사건과장 정재웅 △춘천지검 강릉지청 사무과장 안해룡 △대전지검 사건과장 이규용 △대전지검 집행과장 이승환 △청주지검 총무과장 박순영 △청주지검 사건과장 김중호 △청주지검 충주지청 사무과장 이해형 △대구지검 총무과장 이호종 △대구지검 사건과장 류성욱 △대구지검 조사과장 김종철 △부산지검 총무과장 이상만 △부산지검 공판과장 강석한 △울산지검 공공수사지원과장 이정국 △창원지검 수사과장 안상보 △광주지검 총무과장 양미정 △광주지검 집행과장 양동현 △광주지검 검사직무대리 박종섭 △광주지검 순천지청 총무과장 이상인 △전주지검 총무과장 김왕태 △전주지검 사건과장 김병호 △전주지검 집행과장 윤한평 △제주지검 집행과장 정석현 ◇검찰사무관 승진 △법무부 국가소송과 이인재 △법무부 치료처우과 김세미 △법무부 인권구조과 오승진 △법무부 북한인권기록보존소 정민승 △법무부 (부마민주항쟁진상규명위원회) 구본광 △법무부 (진실화해위원회) 권승택 △법무부 (진실화해위원회) 남형석 △대검찰청 형사정책담당관실 서명진 △대검찰청 범죄정보1담당관실 홍석정 △대검찰청 운영지원과 김희정 △대검찰청 운영지원과 고광득 △대검찰청 조직범죄과 김진해 △서울고검(금융감독원) 이형원 △대전고검 박종식 △대구고검 정승재 △광주고검 박종범 △서울중앙지검 최인채 △서울중앙지검 최전동 △서울중앙지검(법무연수원 용인분원 법무교육과) 임하영 △서울남부지검 이은영 △서울남부지검 이환철 △서울남부지검(금융위원회) 안현준 △인천지검 박주원 △인천지검 정찬철 △인천지검 안경용 △인천지검 방훈석 △수원지검 박창현 △수원지검 김기영 △수원지검 이영예 △수원지검 서준영 △수원지검 성남지청 성부혁 △수원지검 성남지청 정재원 △춘천지검 서대석 △대전지검 전성희 △대전지검 김성주 △대전지검 심봉관 △대전지검 서산지청 수사과장 신규식 △청주지검 김학열 △대구지검 박윤동 △대구지검 김주환 △대구지검 최상용 △대구지검 이태용 △대구지검 박주연 △대구지검 권기욱 △대구지검 권순억 △대구지검 정형훈 △대구지검(특검) 김병기 △대구지검(대검찰청 감찰1과) 류소영 △부산지검 최표규 △부산지검 김시원 △부산지검 김용선 △부산지검 정재기 △부산지검 전재욱 △부산지검 정준기 △부산지검 부산동부지청 지득출 △부산지검 부산서부지청 집행과장 장성윤 △부산지검 부산서부지청 김현운 △울산지검 김백수 △창원지검 김병기 △창원지검 이승현 △창원지검 김수창 △창원지검 권수열 △창원지검 강성규 △창원지검 진주지청 집행과장 박재우 △광주지검 김대현 △광주지검 김윤미 △광주지검 순천지청 수사과장 박철홍 △전주지검 남원지청 사무과장 나용봉 △제주지검 이상균 △제주지검 김성정 ◇마약수사사무관 승진 △대검찰청 마약·조직범죄기획관실 류동우 △수원지검 이상용 ◇방송통신사무관 승진 △광주고검 우덕수

■한국연구재단 △경영기획실장 김대환

■한국생명공학연구원 △오창분원장 조성찬 △천연물연구센터장 류형원 △구매자산실장 허현

■건설공제조합 ◇전보 △전략기획본부 부본부장 허성욱 △리스크관리본부 〃 송현배 △연수원장 이용호 △서울금융센터장 우승주 △경기금융센터장 윤인효 △대전충남금융센터장 송흥권 △전북금융센터장 강동호 △대구경북금융센터장 정무환

■은행연합회 △상무 박진우

■우리금융지주 ◇사장 승진 △전략경영총괄 이정수 ◇상무 선임 △감사부문 박연호

■현대해상 ◇상무 선임 △ＡＬＭ전략실장 이기복 △서비스개발실장 김종욱

■연세대학교 의료원 ◇교원 보직 인사 △의과대학장 최재영 △치과대학장 정영수 △간호대학장 겸 간호전문대학원장 이현경 △보건대학원장 겸 융합보건의료대학원장 지선하 △세브란스병원장 이강영 △강남세브란스병원장 김용욱 △용인세브란스병원장 박진오 △연세암병원장 이상길 △연세대 치과대학병원장 박원서

■KBS △콘텐츠전략본부 멀티플랫폼센터 콘텐츠사업국 콘텐츠사업부장 김주현

■동국대 와이즈(WISE)캠퍼스 △간호대학장 한영란 △산학협력단장 서리 박성범 △평생교육원장 소재선 △학술정보원장 도재수 △교육역량개발센터장 안형근 △교수학습개발센터장 고승희 △불교사회문화연구원장 김영진 △취업지원센터장 신승우 △학생서비스팀장 이수우 △교양융합팀장 권기숙 △산학협력팀장 민준석 △비서팀장 구경덕 △총괄지원팀장 최수호 △국제학생지원센터장 전우호 △교육혁신팀장 임종민 △교원인사실장 김경표 △학사지원서비스팀장 전옥경 △학사운영실장 박득현 △대학원교학팀장 임명수 △재무회계팀장 강동식

■한국폴리텍대학 ◇지역대학장 임용 △한국폴리텍대학 영주캠퍼스 지역대학장 박대희

■부산대 △인문대학장 김태호 △공과대학장 김명현 △약학대학장 윤정현 △간호대학장 김동희 △정보의생명공학대학장 송길태 △법학전문대학원장 김현수 △국제전문대학원장 김석수 △데이터사이언스전문대학원장 류광렬 △학생부처장 이태경 △국제부처장 남태원 △인권센터장 김미라

■강원대 ◇총장 및 본부 보직 △춘천 캠퍼스 총장 임의영 △강릉 캠퍼스 총장 박덕영 △삼척 캠퍼스 총장 박철우 △원주 캠퍼스 총장 최혜진 △혁신전략부총장 겸 대학혁신전략실장 정진근 △대학혁신전략실 교육혁신처장 박인옥 △〃 기획혁신처장 장철성 △〃 글로벌대외교류본부장 김익현 △사무국장 직무대리 유춘동 △정보화본부장 임현승 ◇춘천 캠퍼스 보직 △교학처장 김대현 △기획연구처장 겸 대학원장 이진용 △입학본부장 이영경 △문화예술·공과대학장 정구환 △법학전문대학원장 함태성 ◇강릉 캠퍼스 보직 △교학처장 최성범 △기획연구처장 박성준 △입학본부장 신선정 ◇삼척 캠퍼스 보직 △교학처장 겸 도계운영본부장 직무대리 최도식 △기획연구처장 최세용 △입학본부장 한만석 △디자인스포츠대학장 오호준 ◇원주 캠퍼스 보직 △교학처장 김현정 △기획연구처장 박병선 △입학본부장 김사량

■배재대 ◇교원 보직 △관광축제한류대학원장 유종서 △인문사회대학장 정순분 △경영대학장 김원겸 △생명보건대학장 전은미 △AI·창의융합대학장 김창수 △문화예술대학장 이정임 △생명보건대학 부학장 박신영 △AI·창의융합대학 부학장 서성호 △문화예술대학 부학장 김명관 △주시경교양대학 부학장 김화선 △인문사회대학 교직과 학과장 이현주 △소통·협력본부장 전영식 △기관생명윤리위원회 위원장 이성호 △교무처장 박현민 △기획처장 박석준 △학생처장 박은혜 △취·창업지원처장 김석출 △국제처장 윤미연 △교무부처장 박정현 △기획부처장 권미형 △학생부처장 전미선 △미래교육원장 하승용 △교육연수원장 이현주 △산학협력단장 이경찬 △산학협력단 부단장 서성호 △배재학당역사박물관장 최종희 △사회과학연구소장 송승은 △자연과학연구소장 박신영 ◇직원 보직 △시설안전처장 염경철 △대학혁신지원사업단 부단장 박용규 △국제처 부처장 류영춘 △비서팀장 겸 홍보팀장 박영하 △발전기금운영팀장 이숙 △교무연구팀장 하월수 △학생복지팀장 전영주 △총무인사팀장 손영탁