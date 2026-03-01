창간 80주년 경향신문

일본 언론 “이 대통령, 3·1절 기념사서 과거사 언급 대신 한일관계 발전 강조”

경향신문

일본 주요 언론은 이재명 대통령이 취임 이후 첫 3·1절 기념사에서 '위안부'나 강제동원 등 과거사 현안을 구체적으로 언급하기보다 양국 관계 발전의 중요성을 강조했다고 평가했다.

1일 니혼게이자이신문은 "기념식에서 한국 대통령이 한·일 관계를 언급하는 것이 관례"라면서 "이 대통령은 구체적인 한·일 간 현안에 대해서는 언급하지 않은 채 '한·일 양국은 굴곡진 역사를 함께해 왔다'고 표현했다"고 보도했다.

한·일 양국이 "과거를 직시하며 현재의 과제를 함께 풀고, 미래를 향해 함께 나아갈 수 있도록 노력하겠다"고 한 이 대통령 발언을 들어 "'셔틀 외교'의 지속을 통해 한·일 관계의 안정적인 발전에 공을 들이겠다는 자세를 강조했다"고 전했다.

일본 언론 “이 대통령, 3·1절 기념사서 과거사 언급 대신 한일관계 발전 강조”

입력 2026.03.01 16:34

수정 2026.03.01 16:42

  • 최경윤 기자

이재명 대통령이 1일 오전 서울 코엑스에서 열린 제107주년 3.1절 행사에서 기념사를 하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령이 1일 오전 서울 코엑스에서 열린 제107주년 3.1절 행사에서 기념사를 하고 있다. 청와대사진기자단

일본 주요 언론은 이재명 대통령이 취임 이후 첫 3·1절 기념사에서 ‘위안부’나 강제동원 등 과거사 현안을 구체적으로 언급하기보다 양국 관계 발전의 중요성을 강조했다고 평가했다.

1일 니혼게이자이신문은 “기념식에서 한국 대통령이 한·일 관계를 언급하는 것이 관례”라면서 “이 대통령은 구체적인 한·일 간 현안에 대해서는 언급하지 않은 채 ‘한·일 양국은 굴곡진 역사를 함께해 왔다’고 표현했다”고 보도했다.

한·일 양국이 “과거를 직시하며 현재의 과제를 함께 풀고, 미래를 향해 함께 나아갈 수 있도록 노력하겠다”고 한 이 대통령 발언을 들어 “‘셔틀 외교’의 지속을 통해 한·일 관계의 안정적인 발전에 공을 들이겠다는 자세를 강조했다”고 전했다.

산케이신문도 이 대통령이 기념사에서 역사 현안을 언급하지 않은 점을 짚었다. 산케이는 “(이 대통령은 연설에서) 윤석열 전 대통령과 마찬가지로 역사·영토 관련 문제에 대해 구체적 발언은 하지 않았다”고 전했다.

이어 이 대통령이 “셔틀 외교를 통한 한일관계 개선에 다시 의욕을 보였다”며 중국을 포함한 동북아시아 3개국 간 협력의 의의도 강조했다고 했다.

교도통신은 “3월1일은 한국의 공휴일로 민족의식이 고조되는 날”이라며 “이 대통령은 과거 역사 문제 등을 둘러싸고 일본에 대해 강경한 태도를 보여왔으나 대통령 취임 이후에는 대일 비판을 자제해왔다”고 전했다.

또 대북 관계와 관련, 이 대통령이 “북한과의 대화 재개를 지향하면서 북·미 대화의 조속한 재개를 위해 미국 등 주변국과 의사소통할 의지도 밝혔다”고 평가했다.

아사히신문은 이번 기념사가 “지난해 6월 취임한 이 대통령의 첫 (3·1절) 연설”이라며 “이 대통령이 과거 문제를 직시하는 중요성을 언급하면서도 미래지향적 한·일 관계를 중시하는 자세를 다시 한번 보였다”고 전했다.

이 대통령, “평화로운 한반도가 3·1혁명 정신…북, 대화의 장 나와달라”

이재명 대통령은 1일 “평화로운 한반도를 만드는 것이야말로 3·1혁명의 정신을 온전히 계승하는 길”이라며 북한을 향해 대화의 장에 나와달라고 했다. 이 대통령은 한·일 관계와 관련해서도 “엄혹한 국제정세를 마주한 지금이야말로 한·일 양국이 현실에 대응하고 미래를 함께 열어나갈 때”라고 했다. 이 대통령은 이날 서울 강남구 코엑스에서 열린 제107주년 ...

https://www.khan.co.kr/article/202603011559001

댓글