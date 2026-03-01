사천 삼천포 신항에서 부선 용접작업 중 폭발···1명 화상

1일 오전 11시 1분쯤 경남 사천시 삼천포 신항 해상에 정박 중이던 공사 작업용 부선에서 폭발 사고가 발생했다.

이 사고로 현장에 있던 60대 작업자 1명이 화상을 입어 인근 병원으로 이송돼 치료를 받고 있다.

해경은 당시 부선 내 맨홀에서 용접 작업이 진행되던 중 폭발이 일어난 것으로 파악됐다.

폭발로 인한 화재는 발생하지 않았다.

사천해경은 부선 관계자와 작업자 등을 상대로 정확한 폭발 원인과 사고 경위를 조사할 방침이다.