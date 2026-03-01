창간 80주년 경향신문

“대한독립 만세”···광주 고려인마을서 3·1 운동 만세 재현 행사

"대한독립 만세"···광주 고려인마을서 3·1 운동 만세 재현 행사

입력 2026.03.01 17:48

광주 고려인마을 3·1운동 재현 행사. 연합뉴스

광주 고려인마을 3·1운동 재현 행사. 연합뉴스

제107주년 3·1 운동 기념 만세 재현 행사가 1일 광주 광산구 월곡동 고려인마을 일대에서 진행됐다.

‘빼앗긴 조국, 그날의 함성’을 주제로 열린 이번 행사에는 독립운동가 후손인 고려인 동포와 시민·보훈단체 관계자 등 300여명이 참석했다.

참가자들은 당시 복색을 갖추고 태극기를 흔들며 마을 주변을 행진해 107년 전 만세 운동 현장을 재현했다.

행렬은 홍범도공원(다모아어린이공원)에서 마무리됐다. 현장에서는 기미독립선언서 낭독, 추모 공연 및 추모시 낭송, 3·1절 노래 제창 등이 이어졌다.

신조야 광주고려인마을 대표는 “3·1만세운동 이후 연해주에 모인 독립운동가들을 돕기 위해 고려인 선조들은 식량과 자금, 병력을 지원하며 항일운동에 힘을 보탰다”며 “이 행사는 그 눈물과 한을 기억하는 시간”이라고 말했다.

2000년대 초 형성된 광주 고려인마을에는 현재 독립운동가 후손 등 중앙아시아 출신 고려인 약 7000명이 거주 중이다.

이들은 선조들의 항일 정신을 기리기 위해 매년 3·1절 만세운동 재현 행사를 매년 개최하고 있다.

