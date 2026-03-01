창간 80주년 경향신문

공포에 휩싸인 테헤란은 ‘탈출 행렬’···하메네이 사망 소식엔 환호하기도

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

미국과 이스라엘이 이란을 공습한 28일 수도 테헤란은 불안과 공포에 휩싸였다.

이날 하메네이의 사살 소식이 전해진 이후 테헤란 인근 카라즈, 중부 이스파한 등지에서는 그의 죽음을 기뻐하는 시민들이 거리로 나오기도 했다.

운전자들은 차량 경적을 울렸고 건물의 발코니에 모습을 드러낸 시민들은 "자유"라는 구호를 외치기도 했다고 NYT는 전했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

공포에 휩싸인 테헤란은 ‘탈출 행렬’···하메네이 사망 소식엔 환호하기도

입력 2026.03.01 18:15

  • 최경윤 기자

  • 기사를 재생 중이에요

미국과 이스라엘이 이란을 공습한 28일(현지시간) 수도 테헤란 시민들이 추가 공습을 우려해 도시를 탈출하고 있다. 로이터연합뉴스

미국과 이스라엘이 이란을 공습한 28일(현지시간) 수도 테헤란 시민들이 추가 공습을 우려해 도시를 탈출하고 있다. 로이터연합뉴스

미국과 이스라엘이 이란을 공습한 28일(현지시간) 수도 테헤란은 불안과 공포에 휩싸였다. 아야톨라 알리 하메네이 이란 최고지도자의 사살 소식이 전해지자 길거리로 나와 환호하는 일부 시민도 목격됐다.

로이터통신과 뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면 이날 오전 폭발음이 울린 직후 테헤란 거리는 뛰쳐나온 시민들과 구급차 사이렌 소리로 가득했다. 주요 도로는 교통체증으로 마비됐으며 일부 운전자는 차를 버리고 떠나기도 했다. 시민들은 식료품점으로 몰려가 비상식량과 물을 샀다. 주유소에도 긴 줄이 늘어섰다. 인터넷은 거의 차단된 상태였다.

전국의 모든 사업장은 일시 폐쇄됐고 학교에는 휴교령이 내려졌다. 주민들은 급히 학교에 간 자녀를 데려오거나 테헤란을 떠날 채비를 했다. 테헤란 상인 골람레자는 로이터 인터뷰에서 “테헤란은 더 이상 안전하지 않다”며 고향으로 이동하겠다고 말했다. 테헤란 주민 알리 자이날리푸르는 “딸이 다니는 중학교로 뛰어갔더니 아이들이 계단 밑에 숨어 울고 있었다”며 “모두가 너무 겁에 질려 교장 선생님조차 무슨 일이 일어났는지 모르고 있었다”고 NYT에 말했다.

이날 공격은 테헤란을 포함한 곰, 이스파한, 카라지 등 이란 전역의 주요 도시를 겨냥해 이뤄졌다. 남부 호르모즈간주 미나브에 있는 초등학교가 공습을 받아 최소 148명이 숨지기도 했다.

지난해 6월 이스라엘·미국과의 ‘12일 전쟁’이 남긴 상흔이 회복되기도 전에 주민들은 다시 공습을 겪게 됐다. 자신을 영화계 종사자라고 밝힌 한 여성은 월스트리트저널(WSJ) 인터뷰에서 “지난해 6월 충돌로 트라우마를 겪었다”며 “전쟁은 결코 좋은 결과를 낼 수 없다”고 했다.

1일(현지시간) 이란 수도 테헤란에 있는 엥겔라브 광장에 모인 아야톨라 알리 하메네이 이란 최고지도자의 지지자들이 그의 죽음을 슬퍼하고 있다. 로이터연합뉴스

1일(현지시간) 이란 수도 테헤란에 있는 엥겔라브 광장에 모인 아야톨라 알리 하메네이 이란 최고지도자의 지지자들이 그의 죽음을 슬퍼하고 있다. 로이터연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 언급한 정권 교체를 둘러싼 내부 여론은 엇갈린다. 북부 라슈트의 주민 사미라 모헤비는 “이 정권에는 반대하지만 외세의 공격은 원하지 않는다”고 로이터에 밝혔다.

반면 중부 야즈드의 한 주민은 “그들이 폭격하도록 두라”며 정권 붕괴를 향한 기대감을 드러냈다. 정부의 유혈 진압으로 최대 3만6500명이 숨진 지난 1월 반정부 시위 당시 부상자를 치료했던 한 의사는 “조심스러운 희망”을 품고 있다며 “다른 방법이 없었다”고 WSJ에 말했다.

이날 하메네이의 사살 소식이 전해진 이후 테헤란 인근 카라즈, 중부 이스파한 등지에서는 그의 죽음을 기뻐하는 시민들이 거리로 나오기도 했다. 운전자들은 차량 경적을 울렸고 건물의 발코니에 모습을 드러낸 시민들은 “자유”라는 구호를 외치기도 했다고 NYT는 전했다. 일부 시민들은 반정부 시위 희생자의 사진을 들고나오기도 했다고 로이터는 전했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글