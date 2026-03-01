창간 80주년 경향신문

강원산지 최대 40㎝ 폭설···내일 전국 눈·비 와요

경향신문

대체 공휴일인 2일에는 전국이 대체로 흐린 가운데 비 또는 눈이 내릴 전망이다.

강원내륙과 대전·세종·충남·충북은 5∼10㎜, 광주·전남·전북 5∼20㎜, 부산·울산·경남·경북동해안 5∼20㎜, 대구·경북남부내륙·경북북동산지 5∼10㎜, 제주 20∼60㎜ 등이다.

예상 적설량은 경기동부 1∼5㎝, 서울·경기북서부 1㎝ 미만, 강원산지 10∼30㎝, 강원북부동해안 3∼10㎝, 강원내륙·강원중부동해안 3∼8㎝이다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

강원산지 최대 40㎝ 폭설···내일 전국 눈·비 와요

입력 2026.03.01 18:47

  • 김은성 기자

연합뉴스 자료사진.

연합뉴스 자료사진.

대체 공휴일인 2일에는 전국이 대체로 흐린 가운데 비 또는 눈이 내릴 전망이다.

특히 강원 산지에는 40㎝ 이상의 폭설이 내리는 곳도 있어 대비가 필요하다. 전국 예상 최저기온은 1∼8도, 최고기온은 4∼12도다.

1일 기상청에 따르면 2일 새벽부터 수도권과 강원 내륙에 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있다. 전라권은 새벽부터, 그 밖의 전국 대부분 지역은 오전부터 비 또는 눈이 내린다.

2일~3일 예상 강수량은 서울·인천·경기 5㎜ 안팎, 강원 동해안·산지 10∼40㎜이다. 강원내륙과 대전·세종·충남·충북은 5∼10㎜, 광주·전남·전북 5∼20㎜, 부산·울산·경남·경북동해안 5∼20㎜, 대구·경북남부내륙·경북북동산지 5∼10㎜, 제주 20∼60㎜ 등이다.

예상 적설량은 경기동부 1∼5㎝, 서울·경기북서부 1㎝ 미만, 강원산지 10∼30㎝, 강원북부동해안 3∼10㎝, 강원내륙·강원중부동해안 3∼8㎝이다.

그 외 충북북부 1∼5㎝, 충북중·남부 1∼3㎝, 전북북동부 1∼5㎝, 경북북동산지 5∼10㎝, 경북남서내륙·경북북부 1∼5㎝ 등이 예보됐다.

