이 대통령, 싱가포르 도착 즉시 “내각·청와대 철저 대비 중…국민 안심하시길”

싱가포르를 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 1일(현지시간) “국제 정세가 불안하지만 국민 여러분은 전혀 걱정하지 않으셔도 된다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 싱가포르 창이 국제공항에 도착한 직후 엑스를 통해 이같이 밝히며 “실물경제, 금융, 군사·안보 등 모든 분야에서 김민석 국무총리를 포함한 내각이 철저히 대비하고 있다”고 전했다.

이 대통령은 미국의 이스라엘 공습으로 아야톨라 세예드 알리 하메니에 이란 최고지도자가 사망하는 등 중동 정세의 불확실이 커지는 상황과 관련해 이같이 언급하며 “청와대 또한 강훈식 비서실장 이하 모든 비서관이 비상체제를 유지하며 만약에 있을 수 있는 모든 가능성에 대비하고 있다”고 했다.

이 대통령은 “내란조차 이겨낸 우리 대한민국”이라먀 “이제 그 위대한 대한국민들이 만든 국민주권 정부가 있다. 국민 여러분께서는 안심하고 일상을 즐기면서 생업에 더욱 힘써주기 바란다”고 당부했다.

김 총리는 이날 정부부처에 국민 안전 보호와 경제 충격 대응에 총력을 기울일 것을 지시하며, 대비 태세를 점검하기 위한 정부 긴급회의를 소집했다.

김 총리는 이날 “중동 지역의 군사적 긴장이 최고조에 달한 사태를 매우 엄중히 인식한다”면서 국가안보와 국민경제의 안정 확보를 위한 긴급 지시를 내렸다”고 국무총리실이 밝혔다.

김 총리는 “국민 안전과 재외국민 보호를 최우선으로 조치하라”며 외교부에 중동 및 인접 국가에 체류한 국민의 소재와 안전을 지속 확인하고 상황 변화에 맞춰 신속한 안내를 강화하라고 지시했다.