창간 80주년 경향신문

이 대통령, 싱가포르 도착 즉시 “내각·청와대 철저 대비 중…국민 안심하시길”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

싱가포르를 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 1일 "국제 정세가 불안하지만 국민 여러분은 전혀 걱정하지 않으셔도 된다"고 밝혔다.

이 대통령은 이날 싱가포르 창이 국제공항에 도착한 직후 엑스를 통해 이같이 밝히며 "실물경제, 금융, 군사·안보 등 모든 분야에서 김민석 국무총리를 포함한 내각이 철저히 대비하고 있다"고 전했다.

이 대통령은 미국의 이스라엘 공습으로 아야톨라 세예드 알리 하메니에 이란 최고지도자가 사망하는 등 중동 정세의 불확실이 커지는 상황과 관련해 이같이 언급하며 "청와대 또한 강훈식 비서실장 이하 모든 비서관이 비상체제를 유지하며 만약에 있을 수 있는 모든 가능성에 대비하고 있다"고 했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

이 대통령, 싱가포르 도착 즉시 “내각·청와대 철저 대비 중…국민 안심하시길”

입력 2026.03.01 19:21

수정 2026.03.01 19:22

펼치기/접기
싱가포르를 국빈방문한 이재명 대통령과 김혜경 여사가 1일 창이 국제공항에 도착해 영접 인사로부터 꽃다발을 받고 있다. 연합뉴스

싱가포르를 국빈방문한 이재명 대통령과 김혜경 여사가 1일 창이 국제공항에 도착해 영접 인사로부터 꽃다발을 받고 있다. 연합뉴스

싱가포르를 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 1일(현지시간) “국제 정세가 불안하지만 국민 여러분은 전혀 걱정하지 않으셔도 된다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 싱가포르 창이 국제공항에 도착한 직후 엑스를 통해 이같이 밝히며 “실물경제, 금융, 군사·안보 등 모든 분야에서 김민석 국무총리를 포함한 내각이 철저히 대비하고 있다”고 전했다.

이 대통령은 미국의 이스라엘 공습으로 아야톨라 세예드 알리 하메니에 이란 최고지도자가 사망하는 등 중동 정세의 불확실이 커지는 상황과 관련해 이같이 언급하며 “청와대 또한 강훈식 비서실장 이하 모든 비서관이 비상체제를 유지하며 만약에 있을 수 있는 모든 가능성에 대비하고 있다”고 했다.

이 대통령은 “내란조차 이겨낸 우리 대한민국”이라먀 “이제 그 위대한 대한국민들이 만든 국민주권 정부가 있다. 국민 여러분께서는 안심하고 일상을 즐기면서 생업에 더욱 힘써주기 바란다”고 당부했다.

김 총리는 이날 정부부처에 국민 안전 보호와 경제 충격 대응에 총력을 기울일 것을 지시하며, 대비 태세를 점검하기 위한 정부 긴급회의를 소집했다.

김 총리는 이날 “중동 지역의 군사적 긴장이 최고조에 달한 사태를 매우 엄중히 인식한다”면서 국가안보와 국민경제의 안정 확보를 위한 긴급 지시를 내렸다”고 국무총리실이 밝혔다.

김 총리는 “국민 안전과 재외국민 보호를 최우선으로 조치하라”며 외교부에 중동 및 인접 국가에 체류한 국민의 소재와 안전을 지속 확인하고 상황 변화에 맞춰 신속한 안내를 강화하라고 지시했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글