오세훈 “한강버스, 서울의 경쟁력 높일 핵심 인프라”

오세훈 전 구간 운행 재개한 한강버스 탑승 “미소 짓는 시민들 모습이 한강버스의 가치”

오세훈 서울시장이 1일부터 잠실부터 마곡까지 전 구간 운항을 재개한 한강버스에 탑승해 안전 설비 등을 점검하고 탑승객들의 목소리를 청취했다.

안전 확보를 위해 지난해 11월부터 마곡~여의도 구간만 반쪽 운항한 한강버스는 항로 준설과 부표 교체 등의 안전 조치를 마친 후 1일 운항을 재개했다.

오 시장은 “서울의 보석인 한강의 마지막 퍼즐인 한강버스는 도시의 매력과 경쟁력을 높일 핵심적인 인프라”라며 “최근 런던 템즈강과 뉴욕 허드슨강 선박 관계자들도 친환경 전기선박인 한강버스의 기술력에 감탄했다”고 소개했다.

그러면서 “시민과 관광객들이 한강버스를 타고 미소 짓고 행복해하는 모습이 바로 한강버스의 가치”라고 했다. 오 시장은 “1년, 사계절 지속적인 운항으로 데이터를 차곡차곡 축적해 더 안정적인 운영체계를 완성해 나가겠다”며 “한강버스를 통해 바뀔 한강의 모습을 기대해 달라”고 말했다.

이날 전 구간 운항을 재개한 한강버스는 운항 노선 효율성과 안정성을 높이기 위해 탑승 수요가 가장 많은 여의도 선착장을 중심으로 동부(잠실~여의도)와 서부(마곡~여의도) 구간으로 분리 운영한다.

동·서부노선별 왕복 16항차를 운항하며 간격은 1시간이다. 동부(잠실~여의도) 노선은 잠실에서 첫 배가 오전 10시에 운항을 시작한 후 마지막 배가 오후 8시27분에 도착한다.

서부(마곡~여의도) 노선은 마곡에서 첫 배가 오전 10시20분에 운항을 시작해 마지막 배가 오후 7시32분에 도착한다. 서울시는 이날 오후 5시까지 한강버스를 이용한 탑승객이 3018명으로 집계됐다고 밝혔다.