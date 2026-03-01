포천 산란계 농장서 고병원성AI···인접지 이동중지 명령

고병원성 조류인플루엔자(AI) 중앙사고수습본부가 경기 포천시의 산란계 농장(24만여 마리 사육)에서 고병원성 조류인플루엔자가 확진돼 방역 관리를 강화한다고 1일 밝혔다.

중수본에 따르면 올해 동절기 국내 가금농장 고병원성 AI 발생 건수는 이날 기준 총 51건으로 늘었다. 중수본은 초동대응팀을 투입해 농장 출입을 통제하고, 가축 살처분과 역학조사를 진행하고 있다.

확산 차단을 위해 24시간 동안 경기도와 포천 인접 2개 시·군(강원 철원·화천)의 산란계 관련 농장·시설·차량에 대해서도 일시 이동 중지 명령을 내렸다.

아울러 포천 지역 산란계 농장에 출입하는 사람과 차량, 물품을 대상으로 매주 환경 검사를 실시해 농장 내 바이러스 유입을 차단할 계획이다.

발생 농장을 중심으로 반경 10㎞ 방역대 내 가금농장에는 일대일 전담관을 배치해 특별 관리에 들어가고 집중 소독 등의 방역 조치도 강화한다.

중수본은 다음 달까지 산란계 5만 마리 이상 사육 농장에 전담관을 운영하고, 이달 중 전국 산란계 농장을 출입하는 위험 축산 차량과 물품에 대한 불시 환경 검사도 실시한다.

중수본 측은 “최근 철새 북상 등의 영향으로 경기·강원 지역 야생조류에서 고병원성 조류인플루엔자가 집중적으로 검출돼 해당 지역 오염도가 높을 가능성이 있다”며 “해당 정부는 철새도래지 주변 주요 도로와 가금농장에 대한 소독을 철저히 해달라”고 당부했다.