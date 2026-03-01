전기통신금융사기 피해가 다시 급증하고 있다. 지난해 보이스피싱 피해액은 1조2500억원, ‘신종 스캠’이라 불리는 다중피해사기 피해액은 1조500억원에 달했다. 두 유형을 합치면 전체 피해 규모는 2조3000억원에 이른다. 국민의 소중한 재산이 조직적인 범죄에 의해 대규모로 유출되고 있는 엄중한 상황이다.



정부는 이러한 위기에 선제적으로 대응하기 위해 지난해 9월 범정부 차원의 ‘전기통신금융사기 통합대응단’을 출범시켰다. 대응단은 출범 이후 범죄의 핵심 수단인 대포폰과 악성 앱 차단에 주력했다. 그 결과 범죄 이용 전화번호 차단 건수는 출범 전 대비 484%, 악성 앱 차단은 317% 증가했다. 이에 따라 작년 4분기 기관 사칭 보이스피싱 범죄 발생은 지난해 같은 기간보다 28.8% 감소했다.



그러나 범죄는 멈추지 않고 진화한다. 최근에는 투자 리딩, 팀미션 부업사기, 대리구매(노쇼) 사기 등 사람의 심리를 교묘히 파고드는 신종 사기가 수사기관이나 금융기관을 사칭하는 전통적 보이스피싱의 피해 규모를 앞지르고 있다.



최근 코스피 지수가 5000을 넘어서자 국내 주식시장의 상승세를 악용한 ‘투자 리딩방 사기’가 급증하고 있다. 이들은 조작된 고수익 실적을 제시하며 “지정한 종목에 투자하면 쉽게 큰돈을 벌 수 있다”고 현혹한 뒤, 거액의 투자금을 가로채 잠적한다.



‘팀미션 사기’ 역시 확산되고 있다. 소액 아르바이트나 부업으로 손쉽게 수익을 올릴 수 있다고 접근한 뒤, 간단한 업무에 소액 보상을 지급해 신뢰를 쌓는다. 이후 “더 높은 수익을 보장한다”며 단체대화방으로 유인하고, 위약금이나 추가 비용을 명목으로 금전을 편취한다.



자영업자들의 선한 마음을 악용하는 ‘노쇼 사기’도 최근 증가하고 있어 주의가 필요하다. 이들은 공공기관이나 기업을 사칭해 대규모의 주문이나 계약할 것처럼 접근한다. 이후에 특정 업체의 물품을 대리 구매해달라고 요청한다면, 이는 100% 사기다. 특히 정부 기관은 민간에 대리구매를 요청하지 않는다. 이러한 전화를 받으면 즉시 끊고, 해당 기관에 직접 사실 여부를 확인해야 한다.



마지막으로 택배 지연, 인사나 부고 소식 등을 가장한 ‘스미싱’도 여전히 발생하고 있으므로 유의해야 한다. 문자메시지 속 출처를 알 수 없는 인터넷 주소(URL)를 무심코 누르지 않도록 항상 조심해야 한다.



정부는 통합대응단을 중심으로 통신사, 플랫폼 기업 등 민간과 협력해 범죄 침투 경로를 원천 차단할 수 있도록 제도를 지속 정비해 나갈 것이다. 하지만, 무엇보다도 국민 개개인이 ‘의심하고 끊는 행동’이야말로 스스로를 지키는 가장 강력하고 현명한 무기다.



범죄로부터 스스로를 지키는 방법은 분명하다. 첫째, 모르는 번호는 의심하고 1분 이상 통화하지 않는다. 둘째, 금전 요구에는 단호히 거절한다. 셋째, 의심스러우면 바로 통화를 종료하고 경찰(112)이나 통합대응단(1394)에 확인한다.



전화를 끊는다고 해서 불이익을 당하는 일은 없다. 혹시 지금, 이 순간, 걸려온 낯선 전화번호 앞에서 망설이고 있다면 전기통신금융사기 대응단장으로서 당당하게 말씀드리고 싶다. “의심하셔도 괜찮습니다, 어서 끊으세요.”