‘소멸 위기’ 마을 학교는 어떻게 살아남는가

본문 요약

이들은 수도권 집중 현상이 학교를 더 빠르게 붕괴시킨다고 느낀다.

중소도시·읍면 지역에서는 학교가 통폐합되거나 폐교되고 있으나 경기도 신도시의 한 중학교 교사는 "오히려 학생 수가 늘고 있다"고 말한다.

제작진은 살아남기 위해 변화를 선택한 지역 학교들을 찾는다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

'소멸 위기' 마을 학교는 어떻게 살아남는가

입력 2026.03.01 20:10

  • 전지현 기자

  • 기사를 재생 중이에요

EBS1 ‘다큐프라임’

저출생 시대, 우리나라 초중고 학령인구는 가파르게 감소하고 있다. 국가데이터처에 따르면 차후 10여년간 학령인구는 2025년 대비 절반 수준에 불과할 것으로 전망된다. 2일 방송되는 EBS 1TV <다큐프라임>은 ‘학교는 사라지는가’라는 주제로 우리나라 교육이 나아가야 할 방향을 모색한다.

서울, 경기, 광주, 창원, 제주 등 전국 각지에서 현직 초중고 교사 7명이 모인다. 이들은 수도권 집중 현상이 학교를 더 빠르게 붕괴시킨다고 느낀다. 중소도시·읍면 지역에서는 학교가 통폐합되거나 폐교되고 있으나 경기도 신도시의 한 중학교 교사는 “오히려 학생 수가 늘고 있다”고 말한다.

제작진은 살아남기 위해 변화를 선택한 지역 학교들을 찾는다. 전북 완주군 화산중은 자율중학교로 전환해 돌파구를 찾았다. 이 학교가 서울에서 이사 올 정도로 입학 경쟁률이 상승한 비결을 알아본다. 세종시 전의면의 전의초는 지역 주민들과의 협력으로 학교를 마을 공동체의 중심으로 확장함으로써 생존을 꾀하고 있다. 오후 9시55분 방송.

