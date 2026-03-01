창간 80주년 경향신문

포화 속 중동 ‘시계제로’

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

미국과 이스라엘이 지난달 28일 이란을 상대로 대대적인 군사작전을 개시해 아야톨라 알리 하메네이 최고지도자 등을 폭살하면서 중동이 정치적 격변을 맞게 됐다.

도널드 트럼프 미 대통령의 이란 정권교체라는 승부수가 중동 정세의 불확실성을 확대하고 미국을 장기 분쟁으로 끌어들일 수 있다는 전망이 제기된다.

트럼프 대통령은 이날 SNS 트루스소셜에서 "역사상 가장 악랄한 사람 중 한 명인 하메네이가 사망했다"며 "이는 이란 국민이 조국을 되찾을 수 있는 단 한 번뿐인 가장 결정적 기회"라고 밝혔다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

포화 속 중동 ‘시계제로’

입력 2026.03.01 20:19

수정 2026.03.01 21:37

펼치기/접기
  • 김희진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

미·이스라엘, 하메네이 폭살…이란 “최대 규모 보복”

‘37년 철권 통치’ 하메네이 폭사…‘성전’ 다짐하는 이란 시민들 1일(현지시간) 이란 테헤란 엥겔라브 광장에 모인 시민들이 미군의 공습으로 사망한 아야톨라 알리 하메네이 이란 최고지도자를 추모하고 있다. EPA연합뉴스

‘37년 철권 통치’ 하메네이 폭사…‘성전’ 다짐하는 이란 시민들 1일(현지시간) 이란 테헤란 엥겔라브 광장에 모인 시민들이 미군의 공습으로 사망한 아야톨라 알리 하메네이 이란 최고지도자를 추모하고 있다. EPA연합뉴스

미 ‘장대한 분노’ 작전 15시간 뒤
트럼프 “하메네이 죽었다” 발표
이란 정권교체를 승부수로 띄워
이란, 주변국 미 거점 곳곳 타격

미국과 이스라엘이 지난달 28일(현지시간) 이란을 상대로 대대적인 군사작전을 개시해 아야톨라 알리 하메네이 최고지도자 등을 폭살하면서 중동이 정치적 격변을 맞게 됐다. 이란은 “역대 최대 규모의 보복”을 천명했다. 도널드 트럼프 미 대통령의 이란 정권교체라는 승부수가 중동 정세의 불확실성을 확대하고 미국을 장기 분쟁으로 끌어들일 수 있다는 전망이 제기된다.

트럼프 대통령은 이날 SNS 트루스소셜에서 “역사상 가장 악랄한 사람 중 한 명인 하메네이가 사망했다”며 “이는 이란 국민이 조국을 되찾을 수 있는 단 한 번뿐인 가장 결정적 기회”라고 밝혔다. 이란 정부도 하메네이 사망을 공식 확인하며 40일간 국가 애도 기간을 선포했다. 이란 현지 언론들은 하메네이가 테헤란 집무실에서 공습을 받아 숨졌다고 전했다.

하메네이 사망 소식은 트럼프 대통령이 앞서 트루스소셜에 게재한 영상을 통해 “이란 내 대규모 전투 작전”을 시작했다고 밝힌 지 15시간여 만에 나왔다. 트럼프 대통령은 이 영상에서 “우리 목표는 이란 정권의 임박한 위협을 제거함으로써 미국 국민을 보호하는 것”이라고 말했다. 이란 국민을 향해서는 “정부를 장악하라”며 이번 작전이 정권교체를 염두에 둔 것임을 명확히 했다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 지난달 28일(현지시간) SNS에 아야톨라 알리 하메네이 이란 최고지도자 사망 소식을 알렸다. 백악관 엑스 캡처

도널드 트럼프 미국 대통령은 지난달 28일(현지시간) SNS에 아야톨라 알리 하메네이 이란 최고지도자 사망 소식을 알렸다. 백악관 엑스 캡처

트럼프 정부가 ‘장대한 분노’라고 명명한 이번 작전에서 미국은 이란의 핵·미사일 시설을 집중 타격하고, 이스라엘은 하메네이 등 이란 군·정부 고위 인사들의 집무실과 거처를 폭격했다. 그동안 이란과 핵 협상을 이어오면서도 군사행동을 저울질하던 트럼프 대통령은 이란이 핵무기를 포기할 의사가 없다고 최종 판단한 끝에 공격에 나선 것으로 해석된다.

미국이 이란을 공습한 것은 지난해 6월 이란 핵시설 3곳을 타격한 이후 약 8개월 만이다. 정권 중심부와 이란 전역을 동시에 타격한 이번 공격은 훨씬 전면적이고 대담한 군사행동으로 평가된다.

이란은 미국과 이스라엘의 공격을 ‘침략행위’로 규정하고 중동 내 미군기지, 이스라엘 주요 도시를 타격하며 보복에 나섰다. 이란 이슬람혁명수비대는 성명을 내고 “이란 이슬람공화국군 역사상 가장 파괴적인 공격이 점령된 영토(이스라엘)와 미국 테러분자들의 기지를 향해 곧 가해질 것”이라고 예고했다. 혁명수비대는 중동의 전략적 요충지이자 세계적 원유 수송로로 꼽히는 호르무즈 해협도 봉쇄해 선박 통행을 차단했다.

권력 공백이 발생한 이란은 중대한 정치적 변곡점을 맞게 됐다. 신정체제를 대체할 체제로 전환될 수도 있지만 미국의 이번 공격을 계기로 되레 강경파가 득세할 수 있다는 분석도 나온다. 트럼프 대통령은 “장기전으로 (이란) 전체를 장악할 수도 있고 2~3일 후 (공격을) 그만둘 수도 있다”고 미 온라인 매체 액시오스에 밝혔다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글