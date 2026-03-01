“한반도 평화가 3·1혁명 정신…북, 대화의 장 나와달라”

이 대통령, 107주년 3·1절 기념사 일본엔 “미래 함께” 실용외교 강조

이재명 대통령은 1일 “평화로운 한반도를 만드는 것이야말로 3·1혁명의 정신을 온전히 계승하는 길”이라며 북한을 향해 대화의 장에 나와달라고 했다. 이 대통령은 또 “엄혹한 국제정세를 마주한 지금이야말로 한·일 양국이 현실에 대응하고 미래를 함께 열어나갈 때”라고 말했다.



이 대통령은 서울 강남구 코엑스에서 열린 제107주년 3·1절 기념식에서 “선열께서 간절하게 바랐던 평화와 공존의 꿈을 지금, 여기, 한반도에서부터 실현해 나가자”며 이같이 밝혔다.



이 대통령은 “우리 정부는 북측의 체제를 존중하며 일체의 적대행위도, 어떠한 흡수통일 추구도 하지 않을 것”이라면서 “말이 아니라 행동으로 한반도 평화와 남북 간 신뢰 회복을 위해 필요한 일들을 일관되게 지속적으로 추진해 나갈 것”이라고 말했다.



이 대통령은 “이 정부의 뜻과 전혀 무관하게 벌어진 작년 무인기 침투 사건은 한반도의 평화를 위협하는 심대한 범죄 행위이자 결코 있어서는 안 될 일이었다”면서 “다시는 이런 일이 일어나지 않도록 철저하게 진상을 규명하고 책임을 묻고 제도적 방지 장치를 마련해 나갈 것”이라고 밝혔다.



이 대통령은 “북측과의 대화 재개 노력도 계속해 나가겠다”면서 “남북 간의 실질적 긴장 완화와 유관국 협력을 통해 정전체제를 평화체제로 전환해 나갈 수 있도록 모든 노력을 다할 것”이라고 했다. 이어 “북측도 조속하게 대화의 장으로 나와 어두웠던 과거를 뒤로하고 새로운 미래를 향해 앞으로 함께 나아갈 수 있기를 기대한다”고 말했다.



이 대통령은 “일본과의 관계 역시 평화와 공영을 추구했던 3·1 정신을 바탕으로 발전시켜 나가야 한다”고 했다. 이 대통령은 “국민주권정부는 실용외교를 통해 과거를 직시하며 현재의 과제를 함께 풀고, 미래를 향해 함께 나아갈 수 있도록 노력하겠다”면서 “양국이 진정한 이해와 공감을 바탕으로 사이좋은 새 세상을 열기 위해 일본 정부도 호응해주기를 기대한다”고 밝혔다.



이 대통령은 또 “일찍이 안중근 의사는 ‘동양평화론’을 통해 한·중·일 3개국의 협력이 세계 평화에 기여하는 길임을 역설한 바 있다”며 “격변의 시대를 슬기롭게 대응하기 위해서는 동북아의 화합이 어느 때보다 중요하다”고 말했다.



이 대통령은 현재의 국제정세를 두고 “2차 세계대전 이후 80여년간 확립됐던 국제 규범은 힘의 논리에 심각하게 위협받고 있다”며 “다시 민주주의와 평화가 위협받는 위기의 시대에 3·1혁명의 정신을 깊이 되새겨야 하는 이유”라고 강조했다.

