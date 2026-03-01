창간 80주년 경향신문

“한반도 평화가 3·1혁명 정신…북, 대화의 장 나와달라”

경향신문

“한반도 평화가 3·1혁명 정신…북, 대화의 장 나와달라”

입력 2026.03.01 20:20

수정 2026.03.01 20:21

  • 정환보 기자

이 대통령, 107주년 3·1절 기념사

일본엔 “미래 함께” 실용외교 강조

이재명 대통령이 1일 서울 코엑스에서 열린 제107주년 3·1절 기념식에서 기념사를 하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령이 1일 서울 코엑스에서 열린 제107주년 3·1절 기념식에서 기념사를 하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령은 1일 “평화로운 한반도를 만드는 것이야말로 3·1혁명의 정신을 온전히 계승하는 길”이라며 북한을 향해 대화의 장에 나와달라고 했다. 이 대통령은 또 “엄혹한 국제정세를 마주한 지금이야말로 한·일 양국이 현실에 대응하고 미래를 함께 열어나갈 때”라고 말했다.

이 대통령은 서울 강남구 코엑스에서 열린 제107주년 3·1절 기념식에서 “선열께서 간절하게 바랐던 평화와 공존의 꿈을 지금, 여기, 한반도에서부터 실현해 나가자”며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 “우리 정부는 북측의 체제를 존중하며 일체의 적대행위도, 어떠한 흡수통일 추구도 하지 않을 것”이라면서 “말이 아니라 행동으로 한반도 평화와 남북 간 신뢰 회복을 위해 필요한 일들을 일관되게 지속적으로 추진해 나갈 것”이라고 말했다.

이 대통령은 “이 정부의 뜻과 전혀 무관하게 벌어진 작년 무인기 침투 사건은 한반도의 평화를 위협하는 심대한 범죄 행위이자 결코 있어서는 안 될 일이었다”면서 “다시는 이런 일이 일어나지 않도록 철저하게 진상을 규명하고 책임을 묻고 제도적 방지 장치를 마련해 나갈 것”이라고 밝혔다.

이 대통령은 “북측과의 대화 재개 노력도 계속해 나가겠다”면서 “남북 간의 실질적 긴장 완화와 유관국 협력을 통해 정전체제를 평화체제로 전환해 나갈 수 있도록 모든 노력을 다할 것”이라고 했다. 이어 “북측도 조속하게 대화의 장으로 나와 어두웠던 과거를 뒤로하고 새로운 미래를 향해 앞으로 함께 나아갈 수 있기를 기대한다”고 말했다.

이 대통령은 “일본과의 관계 역시 평화와 공영을 추구했던 3·1 정신을 바탕으로 발전시켜 나가야 한다”고 했다. 이 대통령은 “국민주권정부는 실용외교를 통해 과거를 직시하며 현재의 과제를 함께 풀고, 미래를 향해 함께 나아갈 수 있도록 노력하겠다”면서 “양국이 진정한 이해와 공감을 바탕으로 사이좋은 새 세상을 열기 위해 일본 정부도 호응해주기를 기대한다”고 밝혔다.

이 대통령은 또 “일찍이 안중근 의사는 ‘동양평화론’을 통해 한·중·일 3개국의 협력이 세계 평화에 기여하는 길임을 역설한 바 있다”며 “격변의 시대를 슬기롭게 대응하기 위해서는 동북아의 화합이 어느 때보다 중요하다”고 말했다.

이 대통령은 현재의 국제정세를 두고 “2차 세계대전 이후 80여년간 확립됐던 국제 규범은 힘의 논리에 심각하게 위협받고 있다”며 “다시 민주주의와 평화가 위협받는 위기의 시대에 3·1혁명의 정신을 깊이 되새겨야 하는 이유”라고 강조했다.

