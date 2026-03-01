이란 혁명수비대, 카타르·쿠웨이트·UAE 등 미군 기지 보복 타격

“미군 병력 최소 200명 사상” 주장 미 “관련 부상자 보고된 바 없어”

미군의 대이란 군사작전 이후 이란이 중동 전역의 미군기지에 즉각 보복 공격을 가하면서 추후 미군 피해가 불가피할 것으로 우려된다. 이란이 중동이나 유럽에서 대리 세력을 동원해 미국인들에게 보복할 가능성이 있어 미국은 자국민 안전 확보에 비상이 걸렸다.



이란은 지난달 28일(현지시간) 미국과 이스라엘에 공격당한 뒤 바로 중동 내 미군기지 및 친미 성향 걸프 국가에 미사일과 무인기(드론)를 발사했다. 이란 이슬람혁명수비대는 역내 최대 미군기지인 카타르 알우데이드 공군기지를 포함해 쿠웨이트 알리 알살렘 공군기지, 아랍에미리트연합(UAE) 알다프라 공군기지, 바레인 미 해군 5함대 본부, 요르단 무와파크 살티 공군기지 등을 겨냥했다.



이번 충돌이 장기화하고 이란의 무차별 보복이 지속된다면 미군 사상자가 발생할 가능성을 배제하기 어렵다. 오는 11월 중간선거를 앞두고 미군에서 희생자가 나올 경우 도널드 트럼프 미 대통령에게 악재가 될 수 있다.



혁명수비대는 미사일과 드론 공격으로 최소 200명의 미군 병력이 죽거나 다쳤다고 주장했다. 반면 중동 지역 미군을 총괄하는 미 중부사령부는 이날 “미군 사상자나 전투 관련 부상자는 보고되지 않았다”고 밝혔다.



이란의 보복 대상이 된 도시에서 민간인 피해도 잇따르고 있다. UAE 아부다비에선 격추된 미사일 파편에 맞아 파키스탄인 1명이 사망했다. 바레인 수도 마나마에서는 한 고층건물에 드론이 충돌해 폭발하면서 대형 화재를 일으켰다. 두바이의 7성 호텔 부르즈알아랍 외벽에 드론 파편이 튀어 화재가 일어났다.



미 국무부는 이란 대리 세력의 보복을 우려해 전 세계 미국인을 대상으로 주의보 안내문을 발표했다. 미 국무부는 안내문에서 “이란에서 미군의 전투 작전 개시 후 전 세계 미국인, 특히 중동 지역에 있는 미국인은 가장 가까운 미국 대사관이나 영사관에서 발표하는 최신 안전보장 지침을 따라야 한다”고 권고했다. 국무부는 “주기적인 영공 폐쇄로 인해 여행에 차질이 생길 수 있다”며 “전 세계 미국인에게 더 많은 주의를 기울일 것을 권고한다”고 강조했다.

