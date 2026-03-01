반미 기치로 37년 철권통치 ‘이란 신정체제’ 정점

폭사한 하메네이는 누구?

이슬람 시아파 부친 따라 신학자 길

초대 최고지도자 사망 뒤 권력 승계

군사력 앞세워 반대파·소수자 탄압

미국과 이스라엘의 지난달 28일(현지시간) 공습으로 사망한 이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이는 신정체제 이란에서 40년 가까이 절대 권력자로 군림해왔다. 대외적으로는 반미 정책, 내부로는 군사력을 동원한 철권통치로 오늘날 반서방 동맹 ‘저항의 축’의 핵심인 이란을 형성하는 데 결정적 영향을 미쳤다.



하메네이는 이란이슬람공화국 초대 최고지도자인 아야톨라 루홀라 호메이니가 1989년 사망한 이후 최고지도자 자리를 이어받아 이날까지 37년간 집권했다.



하메네이는 1939년 이란 북동부 도시 마슈하드에서 태어났다. 어린 시절부터 이슬람 시아파 중간급 성직자였던 부친을 따라 신학자의 길을 걸었다. 호메이니와 인연을 맺은 건 19세 때인 1958년부터 시아파 성지인 곰으로 이주해 신학을 배우고 정치 활동에 나서면서다. 1979년 이슬람혁명으로 왕정이 폐지되고 현 신정체제가 들어선 이후에는 승승장구했다.



하메네이의 국내 통치는 반대파 숙청과 엄격한 이슬람 율법에 따른 소수자 탄압으로 요약된다. 1999년 개혁파 신문 살람 폐간에 항의한 학생 시위, 2009년 강경파 마무드 아마디네자드의 대통령 당선에 반발하는 시위, 2022년 ‘히잡 시위’ 등 진압에 군사력을 동원했다. 그의 집권 기간 이란은 레바논 무장정파 헤즈볼라, 예멘 후티 반군, 팔레스타인 무장정파 하마스 등과 지역 군사 동맹을 강화해 중동 내 반서방 세력의 주축으로 자리했다.



그러나 2023년 10월 가자지구 전쟁 발발 이후 이스라엘이 이란의 대리세력을 궤멸하면서 하메네이의 영향력은 축소됐다. 지난해 12월 발생한 대규모 반정부시위를 유혈 진압한 것은 민심 이반을 초래했다. 시위대 사이에선 “하메네이에게 죽음을” 구호가 나왔다.

