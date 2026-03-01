이란 후계구도 안갯속…혁명수비대 등 강경파 득세 가능성

임시 지도자 3인위 구성…라리자니 국가안보위 총장 실권 전망 하메네이 지명 후계자 2명에 아들 모즈타바도 유력 후보 거론

미국과 이스라엘의 공격으로 이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이가 사망하면서 47년간 이어진 이란 신정체제는 최대 위기를 맞았다. 도널드 트럼프 미 대통령은 체제 전복 가능성을 시사했지만, 공고한 신정체제가 하루아침에 무너지기는 쉽지 않아 보인다. 오히려 이슬람혁명수비대 강경파가 집권하는 결과로 이어질 가능성도 제기된다.



이란 정부는 1일(현지시간) 하메네이의 사망을 공식 확인했다. 혁명수비대의 모하마드 파크푸르 총사령관(왼쪽 사진)과 하메네이의 수석 군사고문이었던 알리 샴카니(오른쪽)도 사망했다.



이란 정권은 신속히 최고지도자 권력을 대행할 임시 지도자위원회를 구성했다. 이란 헌법 111조에 따른 것으로, 마수드 페제시키안 대통령, 골람호세인 모흐세니 에제이 사법부 수장, 헌법수호위원회 이슬람법 전문가 1인 등 3인으로 구성된다.



하지만 이란 국정운영의 키는 실권자인 알리 라리자니 최고국가안보회의 사무총장이 쥘 것으로 보인다. 뉴욕타임스(NYT)는 하메네이가 라리자니 사무총장에게 국가 운영 전권을 넘겼으며, 그가 페제시키안 대통령을 제치고 미국과의 핵 협상, 미국 공격에 대비한 전시 비상계획을 수립하며 안보·외교·정치를 총괄하고 있다고 전했다. 라리자니 사무총장은 미·이스라엘의 공습 후 “시온주의 범죄자들(이스라엘)과 비열한 미국인들이 이번 일을 후회하도록 만들 것”이라고 경고했다.



이란 지도부는 정권 안정을 과시하기 위해 차기 최고지도자 선출에 속도를 낼 것으로 보인다. 이란 헌법에 따라 시아파 성직자 88명으로 구성된 전문가위원회가 차기 최고지도자를 선출하게 된다.



NYT는 하메네이가 지난해 6월 ‘12일 전쟁’ 당시 자신의 후계자로 모흐세니 에제이 사법부 수장, 하메네이의 비서실장 알리 아스가르 헤자지, 초대 최고지도자 아야톨라 루홀라 호메이니의 손자 하산 호메이니 등 3명을 지명했다고 보도했다. 이 중 헤자지 비서실장은 미·이스라엘 공습으로 숨졌다. 하메네이의 아들 모즈타바도 유력 후보로 거론되지만, 군주제를 무너뜨리고 탄생한 이슬람공화국에서 권력 세습은 금기시되기에 정권 내부의 반대 여론도 만만치 않다.



전문가들은 이란의 체제가 최고지도자 개인의 죽음에도 견딜 수 있도록 촘촘하게 설계돼 있다고 지적한다. 바샤르 알아사드 전 대통령 축출 후 정권이 붕괴된 시리아와 달리 이란은 정권의 미래가 한 개인에 달려 있지 않다는 것이다. 사남 바킬 채텀하우스 중동·북아프리카 책임자는 “이란은 지도부와 지휘 체계 일부가 약화되더라도 재건해온 경험이 있다”고 했다.



최고지도자의 죽음으로 오히려 군부 내 강경파가 집권할 가능성도 있다. 브론웬 매덕스 채텀하우스 소장은 “혁명수비대는 경제 상당 부분을 장악하고 있는 군산복합체에 가까우며, 그들 중 한 명이 결국 정권을 잡을 가능성이 있다”고 전망했다. 미 중앙정보국은 하메네이 사망 시 혁명수비대 출신이나 다른 파벌의 강경파 인사가 집권할 수 있다는 분석을 내놓기도 했다.

