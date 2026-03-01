이 대통령, 싱가포르·필리핀 방문…AI·방산 논의

SNS에 “아세안의 조력자 역할”

이재명 대통령이 1일부터 3박4일간 싱가포르·필리핀을 차례로 국빈방문한다. 이 대통령은 이번 방문을 통해 동남아시아국가연합(아세안) 국가들과 인공지능(AI)·방산·조선 등 산업 협력을 강화할 계획이다.



이 대통령은 이날 낮 12시쯤 김혜경 여사와 함께 서울공항을 출발해 오후 5시(현지시간) 싱가포르 창이 국제공항에 도착했다. 이 대통령은 첫 일정으로 동포간담회에 참석해 현지 교민들을 만났다.



이 대통령은 순방 이틀째인 2일 로렌스 웡 총리와 정상회담과 친교 오찬을 하고, 이어 타르만 샨무가라트남 대통령과 면담한 뒤 국빈 만찬 등의 일정을 소화한다. 양국 AI 분야 종사자들이 참석하는 ‘AI 커넥트 서밋’ 행사에도 참석한다.



한국과 싱가포르는 지난해 수교 50주년을 맞아 양국 관계를 전략적 동반자 관계로 격상한 바 있다. 강유정 청와대 대변인은 사전 브리핑에서 “이번 방문을 계기로 방산·인프라·통상 등 분야에서 실질 협력을 심화하고 원전·조선·핵심 광물·AI 등 미래 유망 분야 협력의 기반을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.



이 대통령은 3일 필리핀 마닐라로 이동해 페르디난드 로무알데스 마르코스 주니어 대통령과 정상회담 및 국빈 만찬을 하고 비즈니스 포럼 등 일정을 소화한다. 특히 정상회담 당일이 한국과 필리핀 수교 77주년이 되는 날인 만큼 ‘3377’ 숫자가 이번 방문의 상징이 될 것으로 보인다.



이 대통령은 출국 직전 엑스에 글을 올려 “대한민국과 아세안은 오랜 세월 깊은 신뢰와 우정을 바탕으로 함께 성장해왔다”면서 “대한민국은 꿈과 희망을 이루는 조력자, 성장과 혁신의 도약대, 평화와 안정의 파트너로서 언제나 아세안과 함께하겠다”고 강조했다.



청와대는 올해 아세안 의장국인 필리핀과 내년 의장국을 맡게 될 싱가포르를 연이어 방문함으로써 아세안 핵심 국가들과 협력을 강화할 방침이다.

