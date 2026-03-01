국힘, 필리버스터 전면 중단…“TK 통합법 의결하라”

민주당에 법사위 즉각 개최 촉구 전남·광주 통합법 처리한 여당 “국힘, 찬반 당론 먼저 결정해야”

국민의힘이 1일 국회 본회의에서 무제한토론(필리버스터)을 전면 중단하며 더불어민주당에 법제사법위원회를 열어 대구·경북 통합특별법안을 처리하라고 요구했다. 민주당은 계획대로 본회의에서 전남·광주 통합특별법안과 국민투표법·지방자치법·아동수당법 개정안을 모두 처리했다.



송언석 국민의힘 원내대표는 이날 오후 국회에서 기자회견을 열어 “법사위 거부 상황을 타개하기 위해 국민의힘에서는 현 시간부로 필리버스터를 중단할 것을 결정했다”며 “민주당은 더 이상 궁색한 핑계를 대지 말고 즉각 법사위를 개최해 대구·경북 통합법을 의결하라”고 촉구했다.



정청래 민주당 대표는 이날 충남 천안시 유관순열사기념관 앞에서 국민의힘을 향해 “누구에게 들으면 찬성이고 반대인 상황에서 대구·경북 통합을 추진할 수 있겠나”라며 “찬성이든 반대든 먼저 한목소리로 당론을 결정해주실 것을 부탁드린다”고 맞받았다. 백승아 민주당 원내대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 “민주당은 오늘 원칙에 따라 전남·광주 통합특별법 등을 모두 처리하겠다”고 밝혔다.



민주당은 이날 저녁 국회 본회의에서 재외국민의 국민투표권을 보장하는 국민투표법 개정안을 시작으로 전라남도와 광주광역시를 통합한 특별시를 설치하는 전남·광주 통합특별법안, 행정통합 특례 근거가 담긴 지방자치법 개정안, 아동수당 지급 연령을 단계적으로 확대하는 아동수당법 개정안을 처리했다.



법사위는 지난달 24일 전체회의에서 전남·광주 통합특별법안만 의결하고 대구·경북, 충남·대전 통합특별법안 의결은 보류했다. 국민의힘은 법사위에서 지역민 반발을 근거로 대구·경북 통합에 반대했지만 의원총회를 거친 뒤 찬성 입장으로 선회했다.



2월 임시국회가 종료되는 3일까지 법사위가 열린다면 대구·경북, 충남·대전 통합특별법안 모두 본회의까지 통과할 수 있다. 정부는 6·3 지방선거에서 통합특별시장을 선출하려면 2월 임시국회가 행정통합의 마지막 기회라고 본다.



민주당에선 이날 충남·대전 통합특별법도 함께 처리해야 한다는 요구가 나왔다. 한병도 민주당 원내대표는 이날 오후 원내회의를 마치고 기자들과 만나 “대전·충남은 시장, 도지사, 시도의회 다 국민의힘 아니냐. 통합 의지가 있으면 얼마든지 조정할 수 있잖나”라며 “어떻게 할 건지 의견을 같이 가져와보라는 것”이라고 말했다.



충남 논산·계룡·금산이 지역구인 황명선 최고위원은 이날 페이스북에 “왜 국민의힘은 충남·대전만 외면하느냐”며 “국민의힘은 대구·경북과 충남·대전 통합에 대한 단일한 찬성 당론을 확정하라”고 썼다.

