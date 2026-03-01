이 대통령 집 내놓자…민주당 “6채 장동혁도 약속 지키라” 연일 공세

정청래 “장, 팔 게 많아서 좋겠다” 장 “오피스텔 매수할 분 찾는다”

정청래 더불어민주당 대표가 1일 주택 6채를 보유한 장동혁 국민의힘 대표를 향해 “팔 게 많은 장 대표가 부럽다”고 비판했다. 여당은 이재명 대통령이 지난달 27일 경기 성남시 분당구 아파트 매도를 결정하자 장 대표에게 “대통령이 집을 팔면 나도 팔겠다”고 한 약속을 지키라고 요구했다.



정 대표는 이날 페이스북에 “나는 아파트 1채가 있는데 명의도 100% 아내 것이라 내 맘대로 팔 수도 없다”며 이같이 적었다. 정 대표는 “나는 개인적 관점으로, 대한민국 법적인 소유권상으로 사실상 0주택자”라며 “장 대표는 팔 게 많아서 좋겠다”고 했다.



장 대표는 전날 페이스북에 “대통령과 약속했으니 제 (서울 여의도) 오피스텔을 빨리 팔아야 하는데 제가 산 가격으로 매수하실 분을 찾는다”며 “2억원도 채 안 되는 오피스텔은 팔려고 내놓아도 보러 오시는 분도 안 계신다”고 적었다. 장 대표는 가족과 거주하는 서울 구로구 아파트, 지역구인 충남 보령시 아파트, 어머니가 거주하는 보령 시골집, 장모가 거주하는 경남 진주 아파트는 실거주 중이라 일단 오피스텔만 매물로 내놓겠다고 썼다. 장 대표는 지난달 6일 이재명 정부의 부동산 정책에 반발하며 “대통령이 (집을) 팔면 나도 팔겠다”고 했다.



이 대통령은 지난달 27일 김혜경 여사와 공동명의로 보유하고 있던 경기 성남시 분당구의 아파트를 부동산에 매물로 내놨다. 강유정 청와대 대변인은 “거주 목적의 1주택 소유자였지만 부동산 시장 정상화의 의지를 국민께 몸소 보여주겠다는 의도로 풀이된다”고 밝혔다.



김현정 민주당 원내대변인은 전날 서면 브리핑을 통해 장 대표에게 “막상 대통령이 팔겠다고 하니 ‘나는 못 팔겠다’며 발뺌”이라며 “이제라도 이 대통령이 실제로 팔 줄은 몰랐다고 고백하시는 것이 어떠냐”고 말했다.



모경종 민주당 의원은 이날 페이스북에서 “대통령님은 평생 살 집을 처분하셨는데 장 대표께서는 가장 팔기 쉬운 오피스텔 한 채를 내놓고 안 팔린다 엄살”이라고 했다.

