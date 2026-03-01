창간 80주년 경향신문

'독도 인사' 이어…사회운동 원로 입국 막은 일본

경향신문

본문 요약

일본 후쿠시마 오염수 방류 반대 등 각종 사회 활동을 주도해온 박석운 한국진보연대 공동대표가 강연을 위해 일본에 가려다 입국을 거부당했다.

1일 취재를 종합하면 박 대표는 지난달 27일 오후 9시25분 일본 하네다 공항에 도착했으나 입국 불허 통보를 받았다.

일본 정부는 박 대표가 집시법 위반 등으로 처벌을 받은 적 있다는 등 이유를 든 것으로 전해졌다.

'독도 인사' 이어…사회운동 원로 입국 막은 일본

입력 2026.03.01 20:45

수정 2026.03.01 20:46

  강한들 기자

후쿠시마 오염수 방류 반대 활동가

현지 강연 전날 공항서 ‘불허’ 통보

‘독도 인사’ 이어…사회운동 원로 입국 막은 일본

일본 후쿠시마 오염수 방류 반대 등 각종 사회 활동을 주도해온 박석운 한국진보연대 공동대표(사진)가 강연을 위해 일본에 가려다 입국을 거부당했다. 일본 정부는 ‘집회 및 시위에 관한 법률’ 위반 등으로 한국에서 재판을 받았다는 이유를 들었다.

1일 취재를 종합하면 박 대표는 지난달 27일 오후 9시25분 일본 하네다 공항에 도착했으나 입국 불허 통보를 받았다. 일본 정부는 박 대표가 집시법 위반 등으로 처벌을 받은 적 있다는 등 이유를 든 것으로 전해졌다. 박 대표는 “2008년에 있었던 일이고 이후 일본을 10여차례 방문했다”며 “지난해 2월에도 일본에 갔었는데 무엇이 문제냐”고 말했다.

일본 정부는 박 대표에게 ‘이의신청을 할 수 있고, 그 경우 공항에 구금돼 있어야 한다’고 통보했다. 이에 박 대표는 한국으로 돌아오기로 결정했고, 다음날 오후 3시45분 일본발 비행기를 탔다.

박 대표는 일본 시민단체 ‘3·1 조선독립운동 전국네트워크’ 초청을 받아 ‘윤석열 일당의 친위 쿠데타를 분쇄한 빛의 광장 시민 항쟁과 사회대개혁’이라는 주제로 강연을 할 예정이었다. 박 대표는 “온라인으로 연결해서라도 강연을 하려 했는데 예정된 강연 시간이 끝나가는 시점에서야 (귀국) 비행기를 탔다”고 말했다.

박 대표는 한·미 자유무역협정(FTA), 세월호·이태원 참사, 후쿠시마 오염수 방류, 박근혜·윤석열 전 대통령 탄핵 등 주요 현안 관련 집회·시위를 주도해왔다.

사단법인 독도사랑운동본부 홍보대사인 음악 그룹 DJ DOC 멤버 김창열씨도 지난달 19일 ‘다케시마(일본이 주장하는 독도 명칭)의날’ 행사를 앞두고 일본 입국을 거부당했다.

일본 정부는 김씨의 음주운전 처벌 전력 등을 이유로 든 것으로 전해졌다.

