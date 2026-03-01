이 대통령 “싱가포르 한인사회 자주성, 3·1 운동 정신과 일맥상통”

이재명 대통령은 1일(현지시간) 싱가포르를 국빈 방문해 “싱가포르 한인 사회도 대한민국의 민간 외교관으로 역할을 해달라”며 “가교 역할에 도움이 필요한 부분이 있다면 언제든 가감 없이 알려달라”고 당부했다.

이 대통령은 이날 싱가포르 한 호텔에서 열린 동포 만찬 간담회에서 “한국과 싱가포르는 통상과 투자 분야에서 인공지능(AI), 에너지, 방산 분야로 무대를 넓혀가며 미래지향적 협력을 본격화하고 있다”며 이같이 말했다.

이 대통령은 107주년 3·1절인 이날 “양국 수교가 1975년에 이뤄졌는데 싱가포르 한인회는 이보다 앞선 1963년에 설립됐다”며 “이는 3·1 운동의 핵심 정신인 자주성과도 일맥상통한다”고 했다. 이 대통령은 싱가포르로 망명한 독립운동가 정대호 선생을 거론하며 “싱가포르 동포 사회는 모국의 독립운동을 위해 함께 투쟁한 자랑스러운 역사를 간직하고 있다”고 말했다.

이 대통령은 “제가 최근 외교부에 전 세계 동포사회의 민원과 건의 사항을 전수조사할 것을 지시했다. 역대 정부에서 한 번도 시도되지 않은 획기적이고 방대한 작업으로 현재까지 약 1400개의 건의가 들어왔다”며 “동포들의 모든 민원을 해소하긴 어렵겠지만 최대한 노력하겠다”고 약속했다.

이 대통령은 “주권자의 목소리 하나하나에 귀를 기울이겠다는 국민주권 정부의 흔들리지 않는 의지를 보여줄 것”이라며 “동포들이 어디 계시든 차별 없이 존중받도록 든든히 뒷받침하겠다”고 말했다.