창간 80주년 경향신문

미군 “3명 전사·5명 중상”···이란 공습 후 첫 공식 사망자 발표

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

미군의 중동 지역 작전을 총괄 지휘하는 중부사령부가 1일 이란 공습 과정에서 장병 3명이 전사하고 5명이 중상을 입었다고 밝혔다.

이날 앞서 이란 이슬람혁명수비대는 "자랑스러운 이란군이 미국과 시온주의자 적들의 공격했고 미군 항공모함인 에이브러햄 링컨함이 탄도미사일 4발에 타격당했다"고 밝혔다.

이란 이슬람혁명수비대는 1일 중동 오만만에서 작전 중이던 미국 해군 소속 항공모함 에이브러햄 링컨호를 탄도미사일 4발로 타격했다고 주장했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

미군 “3명 전사·5명 중상”···이란 공습 후 첫 공식 사망자 발표

입력 2026.03.02 01:15

  • 최경윤 기자

  • 기사를 재생 중이에요

미군 “링컨함 피격 안 돼”···이란 주장 반박

지난달 27일(현지시간) 미군 항공모함인 에이브러햄 링컨함에서 해군 장병들이 함상에 있는 탄약을 옮기고 있다. 미군 중부사령부 제공·AFP연합뉴스

지난달 27일(현지시간) 미군 항공모함인 에이브러햄 링컨함에서 해군 장병들이 함상에 있는 탄약을 옮기고 있다. 미군 중부사령부 제공·AFP연합뉴스

미군의 중동 지역 작전을 총괄 지휘하는 중부사령부가 1일(현지시간) 이란 공습 과정에서 장병 3명이 전사하고 5명이 중상을 입었다고 밝혔다. 전날 이스라엘과 함께 이란을 공습한 이후 처음 공개된 미군 측 사망자 발표다.

중부사령부는 이날 성명에서 “‘장대한 분노’ 작전에서 미군 장병 3명이 전사하고 5명이 중상을 입었다”며 “이 밖에도 다수가 파편상과 뇌진탕 등 경상을 입었으며 복귀 절차가 진행 중”이라고 밝혔다.

중부사령부는 “주요 전투 작전은 계속되고 있으며 대응 노력도 이어지고 있다”며 “상황이 유동적인 만큼 유가족 통보가 이뤄진 뒤 24시간이 지나기 전까지는 전사자 신원 등 추가 정보는 공개하지 않겠다”고 했다.

또 중동 해역에서 작전 중인 미군 항공모함을 타격했다는 이란 측 주장과 관련, 중부사령부는 “항모는 피격되지 않았다”며 “발사된 미사일은 근접하지도 못했다”고 밝혔다. 이어 “링컨함은 중부사령부의 작전을 지원하며 항공기를 계속 출격시키고 있다”고 했다.

이날 앞서 이란 이슬람혁명수비대는 “자랑스러운 이란군이 미국과 시온주의자(이스라엘) 적들의 공격했고 미군 항공모함인 에이브러햄 링컨함이 탄도미사일 4발에 타격당했다”고 밝혔다.

[속보]이란 “탄도미사일 4발로 미 항모 에이브러햄 링컨호 타격”

이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 1일(현지시간) 중동 오만만에서 작전 중이던 미국 해군 소속 항공모함 에이브러햄 링컨호를 탄도미사일 4발로 타격했다고 주장했다. 이란 WANA통신에 따르면 IRCG는 이날 ‘진실의 약속 4’ 작전 관련 제7호 성명을 통해 이같이 밝혔다. IRGC는 “이번 공격은 최근 이란이슬람공화국 군이 미국과 이스라엘 관련 목표물을...

https://www.khan.co.kr/article/202603012307001

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글