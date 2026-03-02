트럼프 “목표 달성 때까지 공격 계속…미군 더 많은 희생 있을 것”

“이란 공격은 자유 국민이 짊어져야 할 의무” “수천명이 항복하겠다고 전화 걸어와” “가장 강력한 군대를 선한 목적으로 사용” “이란 국민은 영웅이 돼 나라 되찾으라”

도널드 트럼프 미국 대통령은 1일(현지시간) 이란에 대한 군사공격이 “모든 목표가 달성될 때까지 계속될 것”이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 장거리 미사일과 핵무기로 미국에게 심각한 위협을 가한 이란 정권을 공격한 것은 “정당한 행동이며 자유 국민이 짊어져야 할 의무이자 책임”이라고 주장했다.

트럼프 대통령은 이날 소셜미디어에 올린 6분 분량의 동영상에서 “지난 36시간 동안 미국과 동맹은 ‘장대한 분노’ 작전을 개시했다”며 “이는 세계가 지금까지 보아온 것 중 가장 크고 복잡하며, 가장 압도적인 군사공격 중 하나였다”고 자찬했다.

그는 “말 그대로 몇분 만에 우리는 이란 방공 시스템과 혁명수비대 시설을 포함해 수백개의 표적을 타격하고, 군함 9척과 해군 조선 시설을 격침했다”고 말했다. 이어 “이란의 최고지도자였던 아야톨라 하메이니의 사망 소식이 전해지자 이란 전역에서 환호하고 축하하는 이란 국민의 목소리가 들려왔다”고 말했다.

트럼프 대통령은 “이란 군사 지휘부 역시 사라졌으며, 그들 중 상당수는 목숨을 구하기 위해 항복을 원하고 있다”면서 “수천명이 (항복하겠다고) 전화를 걸어오고 있다‘고 말했다. 그는 이어 ”현재도 전투 작전은 전면적으로 계속되고 있으며, 우리의 모든 목표가 달성될 때까지 계속될 것“이라고 말했다.

트럼프 대통령은 또 군사작전 과정에서 전사한 미군 3명에게 애도를 표한 뒤 “안타깝게도 이 일이 끝나기 전에 더 많은 희생이 뒤따를 가능성이 크다. 현실이 그렇다”며 “미국은 그들의 죽음에 대한 복수를 할 것이며, 테러리스트들에게 가장 가혹한 타격을 가할 것”이라고 말했다.

그는 “장거리 미사일과 핵무기로 무장한 이란 정권은 미국인에게 가장 심각한 위협이 될 것이며, 우리는 테러조직을 키우는 국가가 그런 무기를 보유해 세계를 협박하도록 둘 수 없었다”며 “미국은 인류 역사상 가장 강력한 군대를 보유하고 있으며, 우리는 그 군대를 선한 목적으로 사용하고 있다”고 주장했다. 그러면서 “이것이 바로 자유 국민이 짊어져야 할 의무이자 책임이며, 이러한 행동은 정당하다”고 강조했다.

그는 “거의 50년 동안 이 사악한 극단주의자들은 ‘미국에 죽음을’ ‘이스라엘에 죽음을’을 외치며 미국을 공격해왔다”면서 “우리는 세계에서 가장 위대하고 강력한 국가이기에 그들이 하는 일에 대해 조치를 취할 수 있었다”고 말했다.

트럼프 대통령은 “혁명수비대와 이란 군대, 경찰에 다시 한번 촉구한다. 무기를 내려놓고 투항하라”며 “그렇지 않으면 확실한 죽음을 맞이하게 될 것”이라고 경고했다. 이어 이란 국민을 향해 “지금 이 순간을 붙잡으라. 담대해지라. 영웅이 되어 당신들의 나라를 되찾으라”고 말했다.