창간 80주년 경향신문

인천시, 미취업 청년에 구직활동비 300만원 지원

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인천시가 미취업 청년들의 구직활동을 돕기 위해 매월 50만원씩 최대 300만원을 지원한다.

드림체크카드는 경제적으로 어려움을 겪는 미취업 청년에게 구직활동비를 지원해 생활 안정을 돕고 취업을 촉진하기 위한 것이다.

인천시가 2019년부터 시작해 지난해까지 4483명의 청년이 지원받았다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

인천시, 미취업 청년에 구직활동비 300만원 지원

입력 2026.03.02 09:08

  • 박준철 기자

  • 기사를 재생 중이에요

19~38세 경제적으로 어려운 가구

3일부터 18일까지 모두 600명 모집

인천 드림체크카드 지원사업 안내문. 인천시 제공

인천 드림체크카드 지원사업 안내문. 인천시 제공

인천시가 미취업 청년들의 구직활동을 돕기 위해 매월 50만원씩 최대 300만원을 지원한다.

인천시는 ‘2026 드림체크카드 사업’ 참여자 600명을 오는 18일까지 모집한다고 2일 밝혔다.

드림체크카드는 경제적으로 어려움을 겪는 미취업 청년에게 구직활동비를 지원해 생활 안정을 돕고 취업을 촉진하기 위한 것이다.

인천시가 2019년부터 시작해 지난해까지 4483명의 청년이 지원받았다. 올해는 600명을 선정할 예정이다.

대상은 인천에 거주하는 18~39세 미취업 청년으로, 최종학교 졸업자 중 가구 기준 중위소득 50% 초과 150% 이하에 해당하면 신청할 수 있다.

선정된 청년에게는 매월 50만원씩 최대 6개월간 300만원의 구직활동비가 지원된다. 구직활동 중 취업 또는 창업에 성공하면 50만원의 취업축하금이 지급된다.

지원금은 취업 준비에 필요한 교육비, 도서구입비, 독서실 등록비, 교통비, 통신비, 의약품비 등은 물론, 올해부터는 체력단련비로도 쓸 수 있다.

신청은 3일부터 18일까지이며, 인천청년포털(인천유스톡톡, https://youth.incheon.go.kr)을 통해 온라인으로 신청할 수 있다. 최종 선정자는 4월 13일 발표한다.

김세헌 인천시 청년정책담당관은 “경기 침체로 청년층의 구직 부담이 커지고 있는 상황”이라며 “드림체크카드 사업이 청년들의 경제적 부담을 덜고 실질적인 취업 준비에 도움이 되기를 바란다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글