이재명 대통령의 국정수행 지지도가 57.1%를 기록했다는 리얼미터 여론조사 결과가 2일 나왔다. 이 대통령 지지율은 6주 만에 상승세를 멈추고 소폭 하락했다.

리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 23~27일 전국 18세 이상 2507명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령의 국정수행을 긍정 평가한 응답자의 비율은 57.1%로, 직전 조사보다 1.1%포인트 하락했다.

부정 평가는 38.2%로 직전 조사 대비 1.0%포인트 상승했다. ‘잘 모름’이라고 응답한 비율은 4.7%로 집계됐다.

리얼미터는 “금융·수출 등 경제 지표 호조에도 불구하고 행정통합 과정의 지역 형평성 논란과 촉법소년 연령 하향 공론화 등 사회적 갈등이 부각되면서 6주 만에 소폭 하락했다”고 분석했다.

지역별로 서울 긍정 응답이 49.9%로 전주 대비 6.6%포인트 하락해 가장 큰 폭을 보였다. 부산·울산·경남은 2.2%포인트 하락한 52.5%, 대구·경북은 1.0%포인트 내린 45.8%였다.

반면 대전·세종·충청은 3.2%포인트 오른 62.3%, 광주·전라는 2.1%포인트 오른 79.8%로 나타났다.

리얼미터는 서울과 영남권 하락세에 대해 “특정 지역 소외감과 부동산 가격 하락 전환으로 인한 자산 불안 심리가 복합적으로 작용한 것으로 풀이된다”고 설명했다.

연령대별로는 40대(70.4%)가 가장 큰 폭(4.6%포인트)의 하락세를 보였다. 50대(68.6%), 60대(58.8%), 70대 이상(51.5%)도 전주 대비 하락했다. 20대(40.3%)는 4.8%포인트, 30대(47.5%)는 0.2%포인트 각각 상승했다.

이념 성향별로는 중도층 지지도가 전주 대비 4.5%포인트 오른 61.6%로 나타났고, 진보층은 3.2%포인트 내린 82.1%, 보수층은 2.3%포인트 떨어진 28.9%로 집계됐다.

지난달 26∼27일 전국 18세 이상 1002명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당은 47.1%, 국민의힘은 33.8%의 지지율을 나타냈다. 민주당은 전주 대비 1.5%포인트 떨어진 반면 국민의힘은 1.2%포인트 올랐다.

조국혁신당은 3.3%, 개혁신당은 2.2%, 진보당은 1.1%로 각각 집계됐다. 무당층은 10.0%였다.

두 조사는 모두 무선 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 대통령 국정수행 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%포인트, 정당 지지도 조사 표본 오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트다.

대통령 국정수행 지지도 조사 응답률은 5.4%, 정당 지지도 조사 응답률은 4.2%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하면 된다.