본문 요약

서울 성동구가 관내 한양대학교 학생들을 대상으로 하는 '대학생 천원의 아침밥' 지원을 확대한다고 2일 밝혔다.

2025년 일 평균 150명이던 수혜 인원을 2026년에는 일 평균 300명으로 확대해 더 많은 학생이 양질의 아침 식사를 먹을 수 있도록 지원한다.

구에 따르면 천원의 아침밥은 시험 기간 '매진 사례'가 이어질 만큼 학생들 사이에서 큰 호응을 얻으며, 우수한 사업 운영으로 2025년 '농식품부 장관상'을 수상했다.

성동구, 대학생 ‘천원의 아침밥’ 두배로 확대

입력 2026.03.02 10:08

  • 김은성 기자

  • 기사를 재생 중이에요

성동구 제공.

성동구 제공.

서울 성동구가 관내 한양대학교 학생들을 대상으로 하는 ‘대학생 천원의 아침밥’ 지원을 확대한다고 2일 밝혔다.

대학생 천원의 아침밥은 대학생들의 아침 식사 결식률을 낮추고 국내산 쌀 소비 촉진을 돕기 위해 1식당 1000원으로 아침 식사를 제공하는 사업이다. 농림축산식품부와 서울시, 성동구, 대학이 재정을 분담해 지원한다.

구는 지난해 한양대의 운영 성과와 학생들의 만족도를 반영해 올해부터는 지원 규모를 두 배로 늘린다. 2025년 일 평균 150명이던 수혜 인원을 2026년에는 일 평균 300명으로 확대해 더 많은 학생이 양질의 아침 식사를 먹을 수 있도록 지원한다.

구에 따르면 천원의 아침밥은 시험 기간 ‘매진 사례’가 이어질 만큼 학생들 사이에서 큰 호응을 얻으며, 우수한 사업 운영으로 2025년 ‘농식품부 장관상’을 수상했다.

구는 관리 체계도 강화한다. 이를 위해 점검반을 편성해 조식 품질과 운영 시간 준수 여부, 보조금 집행의 적정성 등을 현장에서 직접 확인해 사업의 투명성과 효율성을 높일 방침이다.

정원오 성동구청장은 “청년들에게 하루를 버틸 힘이 되는 아침 식사가 부족함 없이 제공될 수 있도록 지원을 확대했다”며 “지속적인 점검과 관리로 학생들에게 실질적인 도움이 되는 사업으로 운영해 나가겠다”고 말했다.

