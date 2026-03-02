이 대통령 “정기점검” 강조에···지휘부·마약단속 경찰관 247명 전격 마약검사

해양경찰청, 247명 전원 음성 내부 직원 마약류 관리 강화

해경이 총경급 이상 지휘부와 전국의 마약단속·감사·감찰 경찰관 등을 대상으로 마약류 검사를 한 결과, 모두 음성판정이 나왔다.

해양경찰청은 지난달 25일과 26일 이틀간 해양경찰청 총경 이상 지휘부와 전국 해양경찰서 마약류 단속 경찰관 등 247명에 대한 마약류 사전 검사에서 모두 음성 판정을 받았다고 2일 밝혔다.

이번 검사는 해상 마약범죄를 단속하는 해양경찰이 스스로 높은 기준을 적용해 내부 경각심 제고 및 마약 연루를 원천 차단, 법 집행 공정성을 강화하기 위한 선제적 조치이다.

앞서 지난달 29일 국무회의에서 이재명 대통령은 “단속 업무 등으로 마약에 노출될 위험이 있는 공무원에 대한 정기적인 점검이 필요하다”고 강조했다.

해경은 또 신임 해양경찰관 채용 시 1차 합격자를 대상으로 마약류 6종(필로폰·케타민·코카인·대마·엑스터시·아편)에 대한 검사를 시행, 임명 전 단계부터 엄격하게 검증하고 있다.

해경은 마약단속 경찰관 등에 대한 마약검사 주기, 단계적 검증 절차 등 세부기준을 만드는 등 신임부터 지휘부까지 정기검사 체계를 마련, 시행할 방침이다.

장인식 해양경찰청장 직무대행은 “마약 범죄 근절은 외부단속뿐 아니라 내부에 대한 철저한 자기 점검에서 시작된다”며 “경찰관의 마약 범죄 연루를 원천 차단하고, 국민이 신뢰할 수 있는 조직을 유지하기 위해 예방·관리 체계를 강화하겠다”고 말했다.