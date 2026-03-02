창간 80주년 경향신문

이 대통령 “정기점검” 강조에···지휘부·마약단속 경찰관 247명 전격 마약검사

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

해경이 총경급 이상 지휘부와 전국의 마약단속·감사·감찰 경찰관 등을 대상으로 마약류 검사를 한 결과, 모두 음성판정이 나왔다.

해경은 마약단속 경찰관 등에 대한 마약검사 주기, 단계적 검증 절차 등 세부기준을 만드는 등 신임부터 지휘부까지 정기검사 체계를 마련, 시행할 방침이다.

장인식 해양경찰청장 직무대행은 "마약 범죄 근절은 외부단속뿐 아니라 내부에 대한 철저한 자기 점검에서 시작된다"며 "경찰관의 마약 범죄 연루를 원천 차단하고, 국민이 신뢰할 수 있는 조직을 유지하기 위해 예방·관리 체계를 강화하겠다"고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

이 대통령 “정기점검” 강조에···지휘부·마약단속 경찰관 247명 전격 마약검사

입력 2026.03.02 10:24

수정 2026.03.02 10:29

펼치기/접기
  • 박준철 기자

  • 기사를 재생 중이에요

해양경찰청, 247명 전원 음성

내부 직원 마약류 관리 강화

지난 2월 26일 해양경찰청에서 장인식 해경청장 직무대행(오른쪽)이 사전 마약검사를 하고 있다. 해양경찰청 제공

지난 2월 26일 해양경찰청에서 장인식 해경청장 직무대행(오른쪽)이 사전 마약검사를 하고 있다. 해양경찰청 제공

해경이 총경급 이상 지휘부와 전국의 마약단속·감사·감찰 경찰관 등을 대상으로 마약류 검사를 한 결과, 모두 음성판정이 나왔다.

해양경찰청은 지난달 25일과 26일 이틀간 해양경찰청 총경 이상 지휘부와 전국 해양경찰서 마약류 단속 경찰관 등 247명에 대한 마약류 사전 검사에서 모두 음성 판정을 받았다고 2일 밝혔다.

이번 검사는 해상 마약범죄를 단속하는 해양경찰이 스스로 높은 기준을 적용해 내부 경각심 제고 및 마약 연루를 원천 차단, 법 집행 공정성을 강화하기 위한 선제적 조치이다.

앞서 지난달 29일 국무회의에서 이재명 대통령은 “단속 업무 등으로 마약에 노출될 위험이 있는 공무원에 대한 정기적인 점검이 필요하다”고 강조했다.

해경은 또 신임 해양경찰관 채용 시 1차 합격자를 대상으로 마약류 6종(필로폰·케타민·코카인·대마·엑스터시·아편)에 대한 검사를 시행, 임명 전 단계부터 엄격하게 검증하고 있다.

해경은 마약단속 경찰관 등에 대한 마약검사 주기, 단계적 검증 절차 등 세부기준을 만드는 등 신임부터 지휘부까지 정기검사 체계를 마련, 시행할 방침이다.

장인식 해양경찰청장 직무대행은 “마약 범죄 근절은 외부단속뿐 아니라 내부에 대한 철저한 자기 점검에서 시작된다”며 “경찰관의 마약 범죄 연루를 원천 차단하고, 국민이 신뢰할 수 있는 조직을 유지하기 위해 예방·관리 체계를 강화하겠다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글