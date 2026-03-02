경북, APEC 레거시 관광상품 4개 선정···연계 체류형 코스로 구성

경북도는 ‘2026년 APEC 레거시 투어 경북관광 특화상품’ 공모를 통해 관광상품 4개를 선정했다고 2일 밝혔다.

이번 사업은 APEC 정상회의 이후 경북을 찾는 외국인 관광객을 위한 체류형 관광콘텐츠를 발굴하고, 지역 관광 경쟁력을 강화하기 위해 추진됐다.

경북도는 지난 1월 공모를 시작해 서류심사와 발표평가를 거쳐 상품성을 갖춘 관광상품을 최종 선정했다. 선정된 상품은 경주를 중심으로 청도, 안동, 포항, 고령 등 지역 관광자원을 연계한 체류형 코스로 구성됐다.

선정된 관광상품은 ‘현대와 전통의 생활·주거문화 체험, 한국인의 일상을 걷다’ ‘디스커버 코리아 동부권 일주’ ‘정상의 품격 : 천년 신라와 APEC이 만나는 기록의 밤 투어’ ‘세계를 품은 경북(신라와 대가야의 시간여행)’ 등 4개다.

이들 상품은 와인터널과 전통가옥, 한옥 프라이빗 투어 등을 통해 한국인의 일상을 체험하거나 경주국립박물관, 보문관광단지 야경 투어, 하회별신굿탈놀이 등 유네스코 세계유산과 전통문화를 경험할 수 있도록 구성됐다. 경북의 역사와 문화, 전통자원을 활용한 체험형 관광 프로그램을 중심으로 운영된다.

경북도는 선정된 상품에 대해 운영비와 홍보비 등을 지원하고, 외국인 관광객 유치를 위한 관광상품 개발을 지속적으로 추진할 계획이다.

박찬우 경북도 문화관광체육국장은 “APEC 정상회의를 계기로 경북 관광의 국제적 인지도가 높아진 만큼 이를 활용한 관광상품을 지속적으로 발굴하겠다”며 “외국인 관광객 유치와 지역 관광 활성화를 위해 노력하겠다”고 밝혔다.