‘한·베트남 1세대’ LS비나 “2030년 매출 10억달러 달성할 것”

한·베트남 수교 1세대 기업으로 불리는 LS에코에너지의 베트남 생산법인 LS비나가 2030년 매출 10억달러를 달성하겠다는 목표를 밝혔다.

LS비나는 이같은 흐름을 바탕으로 2030년 매출 10억달러 달성을 목표로 사업 확대를 추진하고 있다.

구본규 LS전선 대표는 "허허벌판에서 시작해 불가능을 가능으로 바꿔 온 현지 임직원들의 노력에 깊이 감사드린다"며 "앞으로의 30년은 LS비나가 글로벌 최상급 전력 인프라 기업으로 도약하는 새로운 여정이 될 것이며 지속적인 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.