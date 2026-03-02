창간 80주년 경향신문

‘한·베트남 1세대’ LS비나 “2030년 매출 10억달러 달성할 것”

경향신문

본문 요약







‘한·베트남 1세대’ LS비나 “2030년 매출 10억달러 달성할 것”

입력 2026.03.02 11:03

  • 김경학 기자

LS에코에너지 베트남 법인, 30주년 기념식 개최

구본규 LS전선 대표(왼쪽 4번째)과 장동욱 LS비나 법인장(왼쪽 3번째) 등 관계자들이 지난 1일 베트남 하이퐁 사업장에서 열린 LS비나 창립 30주년 기념식에서 기념촬영을 하고 있다. LS전선 제공

구본규 LS전선 대표(왼쪽 4번째)과 장동욱 LS비나 법인장(왼쪽 3번째) 등 관계자들이 지난 1일 베트남 하이퐁 사업장에서 열린 LS비나 창립 30주년 기념식에서 기념촬영을 하고 있다. LS전선 제공

한·베트남 수교 1세대 기업으로 불리는 LS에코에너지의 베트남 생산법인 LS비나가 2030년 매출 10억달러(약 1조4500억원)를 달성하겠다는 목표를 밝혔다.

LS비나는 지난 1일 베트남 하이퐁 사업장에서 창립 30주년 기념식을 열었다. 1996년 LG비나로 출범한 LS비나의 설립 초기 매출은 약 60억원 규모였다. 베트남 경제 개방과 산업화 초기 전력 인프라 구축을 통해 LS비나는 베트남 전선 시장 점유율 1위를 유지하고 있다. 특히 초고압 부문에서는 약 80%의 점유율을 기록 중이다.

최근에는 동남아 인공지능(AI) 데이터센터 전력망을 비롯해 유럽, 싱가포르, 호주 등 주요 국가의 전력망 프로젝트를 잇달아 수주하며 매년 최대 실적을 경신하고 있다. 지난해 매출 9890억원, 영업이익 554억원을 올렸다.

LS비나는 이같은 흐름을 바탕으로 2030년 매출 10억달러 달성을 목표로 사업 확대를 추진하고 있다. 구본규 LS전선 대표는 “허허벌판에서 시작해 불가능을 가능으로 바꿔 온 현지 임직원들의 노력에 깊이 감사드린다”며 “앞으로의 30년은 LS비나가 글로벌 최상급 전력 인프라 기업으로 도약하는 새로운 여정이 될 것이며 지속적인 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

댓글