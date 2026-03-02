창간 80주년 경향신문

정원대보름 산불 막아라··· 부산시 대책본부 확대, 점검당 편성 추진

경향신문

부산시가 정월대보름을 앞두고 산불 예방 강화에 나섰다.

부산시는 산불방지대책본부를 확대해 산불방지 점검단을 편성하고 구·군 등 20개 기관의 근무 상황을 집중 점검하는 등 현장 대응 체계 강화에 나설 예정이라고 2일 밝혔다.

부산시가 이같은 조처에 나선 이유는 정월대보름인 3일을 전후로 무속활동 등으로 인한 산불 가능성이 평소보다 높아진다고 판단했기 때문이다.

정원대보름 산불 막아라··· 부산시 대책본부 확대, 점검당 편성 추진

입력 2026.03.02 11:08

  • 김준용 기자

부산시청사. 경향신문 자료사진

부산시가 정월대보름(3일)을 앞두고 산불 예방 강화에 나섰다.

부산시는 산불방지대책본부를 확대해 산불방지 점검단을 편성하고 구·군 등 20개 기관의 근무 상황을 집중 점검하는 등 현장 대응 체계 강화에 나설 예정이라고 2일 밝혔다. 부산시가 이같은 조처에 나선 이유는 정월대보름인 3일을 전후로 무속활동 등으로 인한 산불 가능성이 평소보다 높아진다고 판단했기 때문이다.

부산시는 3일 오전 6시부터 오후 8시까지 구·군 공무원, 부산시설공단 직원, 산불감시원이 지역 내 산림 일대를 순철하면서 위험행위 계도·단속에 나선다는 계획이다. 또 헬기를 투입해 산불 예방 계도 방송을 하면서 보름달 맞이에 나선 주민·관광객을 대상으로 홍보활동에 나설 예정이다.

여기에 산불 대응을 위해 산림 내 사찰·암자와 비상연락망을 만들고, 진화 차량 급수와 장비 점검 등 초동 진화 태세를 갖추기로 했다.

안철수 부산시 푸른도시국장은 “정월대보름 산을 방문하는 시민은 성냥·라이터 등 인화물질을 휴대하면 안되고, 입산 금지 구역에 들어가는 행위를 자제해야 한다”고 말했다.

