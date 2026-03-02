낭떠러지 아래서 홀로 45일···유기견 ‘여울이’ 127일 만에 새 가족 만났다

임시보호 맡은 시민, 22일 만에 ‘입양’ 결정

낭떠러지 아래 저수지에 고립됐다가 구조된 유기견이 임시보호를 거쳐 새 가족을 만났다. ‘공고번호 2025-1153’으로 불리던 이 유기견은 ‘여울’이라는 새로운 이름도 얻었다.

2일 경주동물사랑보호센터에 따르면 지난해 10월 24일 경주시 천북면 한 저수지 아래 낭떠러지에 개 한 마리가 고립돼 있다는 신고가 접수됐다. 현장은 경사면 아래로 깊게 꺼진 지형으로 차량 진입이 불가능했고, 안전장비 없이는 접근하기 어려운 곳이었다.

센터 구조팀은 소방당국과 함께 현장에 출동했지만 곧바로 구조에 나서지는 못했다. 낙석과 미끄럼 위험이 커 무리하게 접근할 경우 추가 사고로 이어질 수 있었기 때문이다. 구조팀은 직접 접근하는 대신 위쪽에서 먹이를 내려보내며 상태를 확인하는 방식으로 대응했다.

구조팀은 장비를 보강해 현장에 접근했지만 지형적 한계를 넘지 못했다. 포획틀을 설치하는 방식으로 전환했으나 유기견은 경계심이 강해 포획틀 안으로 들어가지 않았다. 사람 접근이 이어질수록 경계하는 모습도 반복됐다.

구조는 신고 접수 45일 만인 지난해 12월 9일 이뤄졌다. 당시 구조대원 2명이 안전장비를 착용한 뒤 낭떠러지 아래로 직접 내려갔다. 미끄러운 경사면을 따라 접근하는 과정은 쉽지 않았고, 현장에서 일정 시간 대치가 이어졌다. 구조대원들은 협력해 유기견을 붙잡았고, 이후 안전하게 위로 옮겼다.

구조된 유기견은 곧바로 센터로 이송됐다. 수의사 검진을 받은 뒤 보호소 생활을 시작했지만 사람을 경계하는 모습이 이어졌다. 보호소 측은 ‘천북이’라는 이름으로 입양 홍보를 진행했으나 입양 문의로 이어지지는 않았다.

센터는 입양이 쉽지 않다고 판단해 올해 임시보호 제도를 확대 운영하며 천북이를 대상에 포함했다. 임시보호는 입양 전 일반 가정에서 일정 기간 보호하며 적응 상태를 확인하는 방식이다.

한 시민이 임시보호를 신청해 보호를 맡으면서 천북이는 보호소를 나와 가정에서 지내기 시작했다. 임시보호 22일 만인 지난달 28일 보호자는 천북이를 입양하기로 하고 ‘여울’이라는 새로운 이름을 지어줬다. 발견 이후 127일 만이다.

경주시는 임시보호 제도를 통해 유기동물 입양을 확대한다는 계획이다. 경주시에 주소를 둔 19세 이상 시민은 임시보호에 참여할 수 있다.

주낙영 경주시장은 “입양 전 임시보호를 통해 반려동물과 충분히 교감하고 생활 적응 여부를 확인하는 과정이 필요하다”며 “임시보호 제도를 활성화해 유기동물 입양을 지원하겠다”고 밝혔다.