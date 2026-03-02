서울시 ‘디지털성범죄 AI 삭제기술’ 전국 무상 보급

서울시 독자 개발 디지털성범죄 AI 삭제기술 전국화 기술 이전 시 기관당 약 1억8000만원 예산절감 기대

서울시가 2023년 국내 최초로 독자 개발한 ‘디지털 성범죄 AI 삭제지원’ 기술을 전국에서 쓸 수 있도록 무상 보급한다고 2일 밝혔다.

디지털 성범죄 AI 삭제지원 기술은 인공지능(AI)이 24시간 모니터링을 통해 불법사이트와 사회관계망(SNS) 상의 피해 영상물을 자동 검출해 빠르게 영상물을 삭제하고 재유포를 막는 기술이다.

2023년 정부혁신 우수사례 ‘대통령상 대상’과 2024년 ‘UN공공행정상 대상’을 수상하며 기술 특허 등록까지 획득했다. 기술의 핵심은 사람이 육안으로 일일이 찾아내 신고하는 방식에 비해 처리 시간이 3시간에서 6분으로 빨라지고 정확도를 높인 것이다. 이를 통해 ‘서울 디지털 성범죄 안심지원센터’의 삭제지원 건수가 2022년 2509건에서 2025년 1만5777건으로 4년 만에 6배 이상 증가했다.

시에 따르면 서울을 제외한 전국의 디지털 성범죄 피해지원 기관에서는 여전히 상담원들이 피해 영상물을 수작업으로 탐지하고 있다. 이에 따라 AI 삭제지원 기술이 무상 보급되면 기관당 약 1억8000만원의 예산 절감 효과가 있을 것이라고 시는 기대했다.

시는 “피해자를 지키는 기술을 공공의 안전을 위해 사회에 돌려주는 ‘기술의 공공재화’ 모델을 실현하는 첫 사례라는 점에서 의미가 있다”며 “이번 AI 기술을 공익 목적에 한해 정부기관과 지자체 등에서 폭넓게 활용할 수 있도록 지원할 계획”이라고 설명했다.

이에 따라 서울시와 서울연구원에서는 기술 지원을 요청하는 기관의 운영 목적과 사용계획 등을 사전에 심사해 공동협력(MOU)과 계약 등을 통해 무상이전을 추진키로 했다. 또 국경을 넘어 유포되는 디지털 성범죄 특성을 고려해서 국내뿐 아니라 해외 비영리 기관과도 협력할 예정이다.

마채숙 서울시 여성가족실장은 “기술 무상보급은 피해자 보호를 최우선으로 고려해 내린 결단”이라며 “디지털 성범죄 피해자가 AI 삭제기술을 통해 전국 어디서나 동일한 수준의 신속하고 실질적인 지원을 받을 수 있게 되기를 기대한다”고 말했다.