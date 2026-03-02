창간 80주년 경향신문

경찰, 집값 담합 등 민생 물가 교란 범죄 8개월 특별단속

경향신문

본문 요약

경찰이 집값 담합과 매점매석 등 민생 물가 교란 범죄를 8개월간 집중 단속하기로 했다.

경찰청 국가수사본부는 이달 3일부터 오는 10월31일까지 민생 물가 교란 범죄 특별단속에 착수한다고 2일 밝혔다.

단속 대상은 집값 담합, 매점매석·긴급수급조정조치 위반, 암표 매매, 의료·의약 분야 리베이트, 할당관세 편법 이용, 국고보조금 부정수급, 정책자금 제3자 부당 개입, 임대료 인상 제한 회피 등이다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

입력 2026.03.02 11:21

입력 2026.03.02 11:21

  • 전현진 기자

서울 서대문구에 있는 경찰청. 권도현 기자

서울 서대문구에 있는 경찰청. 권도현 기자

경찰이 집값 담합과 매점매석 등 민생 물가 교란 범죄를 8개월간 집중 단속하기로 했다.

경찰청 국가수사본부는 이달 3일부터 오는 10월31일까지 민생 물가 교란 범죄 특별단속에 착수한다고 2일 밝혔다.

단속 대상은 집값 담합, 매점매석·긴급수급조정조치 위반, 암표 매매, 의료·의약 분야 리베이트, 할당관세 편법 이용, 국고보조금 부정수급, 정책자금 제3자 부당 개입, 임대료 인상 제한 회피 등이다.

집값 담합에는 거래가 완료된 것처럼 허위로 꾸며 시세에 부당한 영향을 주는 행위, 온라인 커뮤니티 등을 통해 특정 가격 이하로 중개 의뢰하지 않도록 유도하는 행위, 허위 실거래가 띄우기 등이 포함된다.

앞서 정부는 먹거리 등 체감 물가 상승으로 서민 부담이 이어지자 경제부총리 중심의 ‘민생물가 특별관리 관계장관 TF’를 가동했다.

경찰청은 수사국장을 팀장으로 하는 ‘민생물가 교란 범죄 척결 태스크포스(TF)’를 꾸려 첩보를 발굴하고 관계 부처와 협업해 단속 정보를 확보할 계획이다. 시·도경찰청 수사 부서와 일선 경찰서 지능팀을 중심으로 수사에 착수하고, 범죄 수익은 끝까지 추적해 환수한다는 방침도 세웠다.

박성주 국가수사본부장은 “매점매석, 암표 매매 등은 물가 안정을 저해하고 서민 체감 경제를 악화시키는 악질적인 범죄”라며 “지난해 7월 신고 보상금을 최대 5억원으로 대폭 상향한 만큼 국민의 적극적인 신고와 제보를 당부드린다”고 말했다.

