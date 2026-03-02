경기도, 기후대응 도시숲·가로숲길 등 264개 조성···축구장 50여개 면적

경기도가 올해 427억원을 투입해 264개 도시숲을 만든다.

2일 도에 따르면 사업 대상지는 기후대응 도시숲 5곳, 가로숲길 21곳, 쌈지공원 37곳, 학교숲 14곳, 도시숲 리모델링 13곳, 도시숲길 9곳 등이다. 면적은 37만5000㎡(37.5ha)로, 축구장(0.714ha·헥타르·1㏊는 1만㎡) 52개와 비슷한 규모다.

기후대응 도시숲은 도심 내 폭염과 열섬현상 완화, 탄소흡수 기능 강화를 위해 추진된다. 연천군에서는 경원선 폐철도 구간을 활용해 10만5000㎡를 연말까지 조성할 예정이다.

가로숲길 조성은 도심 보행환경 개선과 기온 저감을 동시에 고려한 사업이다. 가평군 국도 75호선 2km 구간을 포함해 21개소에서 추진된다.

생활권 내 유휴지와 자투리 공간을 활용한 쌈지공원은 포천시 소홀읍과 여주시 세종대왕면 일원 등에 1500㎡ 안팎으로 추진된다. 화성시 병점근린공원, 이천시 진암근린공원, 의왕시 포일숲속공원 등 기존 공원은 리모델링과 추가 식재를 통해 기능을 보완한다.

도는 도시녹지의 체계적인 사후관리를 위해 수원시 등 18개 시군에 도시녹지관리원 25명을 배치할 방침이다.

이태선 경기도 정원산업과장은 “도시숲은 기후위기에 대응하는 환경 시설이자 도민의 일상과 가장 가까운 생활 기반시설”이라며 “도시숲이 걷고 쉬고 머무는 공간으로 기능할 수 있도록 조성 단계부터 관리까지 세심하게 추진하겠다”고 말했다.