전남광주통합특별시 7월 출범 속도전···조직·재정·사무 ‘통합실무단’ 가동

전남도가 ‘전남광주통합특별시 설치를 위한 특별법’의 국회 본회의 통과에 따라 오는 7월 출범을 위한 행정 준비 체계에 돌입했다.

전남도는 “기존 ‘행정통합추진기획단’을 ‘행정통합실무준비단’으로 전환하고, 광주광역시와 공동으로 조직·재정·사무 통합 세부 실행계획 수립에 착수했다”고 2일 밝혔다. 이달 중 관련 조직을 국 단위 정식 기구로 확대 개편해 중앙정부 권한 이양에 따른 업무 인수와 제도 정비를 추진할 계획이다.

산업 부문에서는 지난달 23일 구성된 ‘400만 특별시 기업유치 특별 전담반’을 중심으로 권역별 맞춤형 유치 전략을 수립한다. 광주권·서부권·동부권·남부권을 잇는 ‘3+1축 4대 권역 Y4-노믹스’ 비전을 구체화해 반도체·인공지능(AI)·로봇·에너지·이차전지 등 첨단산업과 지역 주력산업의 경쟁력을 강화한다는 방침이다. 농·수협중앙회, 한국지역난방공사, 한국마사회 등 주요 공공기관 이전 및 유치 가능성도 검토해 산업 기반 확충과 지역경제 활성화도 도모한다.

대외 경쟁력 확보를 위한 국제행사 지원도 본격화한다. 2026 여수세계섬박람회 준비를 지원하고, 2028 G20 정상회의 유치를 위해 광주·전남 전역을 연계하는 분산형 운영 모델을 검토한다. 문화 분야에서는 국립현대미술관 광주관 유치와 평화미술관 건립 등을 검토한다.

또 5·18민주화운동을 소재로 한 문화콘텐츠 개발과 광주비엔날레·전남국제수묵비엔날레 등 기존 국제행사 간 연계 방안을 모색해 문화산업의 확장성과 도시 브랜드 경쟁력을 강화할 계획이다.

균형 발전을 위한 제도적 장치로는 ‘균형발전기금’의 구체적 운영 방안을 마련해 특정 지역 편중을 방지하고 권역 간 상생 발전을 도모한다. 농어촌·에너지·출생 기본소득 등 기존 논의 과제도 재정 여건과 제도적 타당성을 검토해 단계적 추진 방안을 수립할 계획이다.

이번 특별법 가결은 지난해 12월 28일 행정통합 공식 제안 이후 59일 만에 이뤄진 조치다. 통합특별시장은 오는 6월 3일 지방선거를 통해 선출되며, 7월1일 통합특별시가 공식 출범한다.

전남도는 대한민국 제1호 광역 통합 성과가 정부의 지원과 시·도민의 추진 의지가 모인 결과로 보고, 이를 수도권 과밀 및 지역 소멸 위기 극복의 전환점으로 삼겠다는 방침이다.

전남도 관계자는 “특별법 통과에 따른 후속 절차를 차질 없이 추진해 통합특별시 출범이 안정적으로 이뤄지도록 행정적 준비에 만전을 기하겠다”고 말했다.