전북 초·중·고교 석면 10년 만에 모두 퇴출

전북교육청 “축구장 230개 분량 제거”···정부 목표보다 2년 앞당겨

학생과 교직원의 건강을 위협해 온 학교 석면이 전북에서 모두 제거됐다. 2014년 실태조사를 시작한 지 10년 만이다.

전북도교육청은 지난해 12월 말 기준 도내 790개 학교의 잔여 석면 면적을 집계한 결과 ‘0㎡’로 확인됐다고 2일 밝혔다. 교육부가 제시한 전국 학교 석면 제거 완료 목표 시점은 2027년으로 전북은 이를 2년 앞당겼다.

학교 석면 문제는 1970~1990년대 지어진 학교 건물의 천장재와 벽체 마감재 등에 석면이 사용된 사실이 알려지면서 공론화됐다. 2013년 관련 법령이 강화된 뒤 전북은 2014년 전수조사에 착수했고 2015년부터 본격적인 해체·제거 사업을 진행했다.

전북교육청은 10년간 약 1700억원을 투입해 국제 규격 축구장(약 7140㎡) 230개 면적에 해당하는 석면 자재를 철거했다. 공사는 학생 노출을 최소화하기 위해 방학 기간에 집중해 이뤄졌다. 학부모와 시민단체가 참여하는 ‘석면 모니터단’을 운영하고 공사 전·중·후 공기 질 측정을 하는 등 관리 절차도 병행했다.

다만 ‘0㎡’ 달성이 곧 안전을 보장하는 것은 아니라는 지적도 나온다. 과거 일부 학교에서는 철거 이후 교실 창틀이나 냉난방기 상부 등에서 석면 잔재물이 발견돼 개학이 연기된 사례가 있었다.

환경단체 관계자는 “자재 제거에 그치지 않고 공기 중 섬유 농도가 기준 이하로 유지되는지 지속해서 확인해야 한다”며 “리모델링이나 시설 보수 과정에서 빠진 석면이 발견될 가능성에 대비해 정밀 측정과 사후 점검을 제도화할 필요가 있다”고 말했다.

전북교육청은 석면 제거에 이어 화재·지진 대응 시설 개선 사업도 추진하고 있다. 전북 지역 학교의 스프링클러 설치율은 92.0%로 올해 완료를 목표로 하고 있다. 내진 보강률은 79.1%, 화재에 취약한 드라이비트 외장재 제거율은 70.1%다.

김종기 전북교육청 시설과장은 “석면 완전 제거로 학생과 교직원의 건강권을 강화했다”며 “소방·내진 보강 사업도 차질 없이 추진하겠다”고 말했다.