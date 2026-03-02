경찰, ‘대학 편입·취업 특혜 의혹’ 김병기 차남 2차 소환 조사

경찰이 ‘취업 청탁’ ‘대학 특혜 편입’ 의혹을 받는 김병기 무소속 의원(전 더불어민주당 원내대표)의 차남을 다시 소환했다.

서울경찰청 공공범죄수사대는 2일 오전 10시쯤 김 의원의 차남 김모씨를 피의자로 불러 조사했다. 경찰은 앞서 지난달 25일에도 김씨를 소환했다.

김 의원은 가상자산거래소 빗썸에 차남 취업을 청탁하고 그 대가로 국회에서 빗썸의 경쟁사인 업비트(두나무)의 문제를 지적했다는 의혹을 받는다. 김 의원이 2024년 11월 이재원 빗썸 대표와 만난 뒤 빗썸이 김 의원의 차남을 위한 ‘맞춤형 채용공고’를 게시했다는 의혹도 있다. 자신의 지역구에 있는 숭실대에 차남이 편입학하는데 영향력을 행사했다는 혐의도 받는다.

경찰은 이날 조사에서 김씨의 숭실대학교 편입 과정, 빗썸 취업 과정에서 특혜가 제공됐는지, 김씨가 이에 대해 인지하고 있는지 등을 확인할 것으로 보인다.

앞서 경찰은 지난달 24일 서울 강남구 빗썸 본사 등 두 곳에 대한 압수수색을 진행했다. 지난달 4~5일에는 빗썸 임직원 2명을 불러 조사했다. 경찰은 김 의원이 실제 차남 취업을 청탁하는 등 불법행위를 했는지 등을 파악한 것으로 전해졌다. 지난달 22일에는 차남 김씨가 재직했던 회사 사무실도 압수수색했다. 숭실대 전 총장·직원 등도 불러 조사한 것으로 전해졌다.