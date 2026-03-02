창간 80주년 경향신문

싱가포르에 ‘이재명·김혜경 난초’ 생겼다…이 대통령 “정말 영광”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

싱가포르를 국빈 방문 중인 이재명 대통령과 배우자 김혜경 여사가 2일 타르만 샨무가라트남 싱가포르 대통령 부부와 싱가포르 외교부 청사에서 열린 '난초 명명식'에 참석했다.

싱가포르 정부가 자국을 방문한 귀빈에 대한 환대와 예우의 의미를 담아서 새롭게 배양한 난초 종에 귀빈의 이름을 붙여 준다.

이날 이 대통령 부부의 이름을 딴 '이재명·김혜경 난초'가 생겼다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

싱가포르에 ‘이재명·김혜경 난초’ 생겼다…이 대통령 “정말 영광”

입력 2026.03.02 11:47

싱가포르를 국빈방문한 이재명 대통령과 김혜경 여사가 2일 싱가포르 외교부 청사에서 공식 환영식 후 타르만 샨무가라트남 싱가포르 대통령, 제인 이토기 샨무가라트남 여사와 난초명명식을 하고 있다. 연합뉴스

싱가포르를 국빈방문한 이재명 대통령과 김혜경 여사가 2일 싱가포르 외교부 청사에서 공식 환영식 후 타르만 샨무가라트남 싱가포르 대통령, 제인 이토기 샨무가라트남 여사와 난초명명식을 하고 있다. 연합뉴스

싱가포르를 국빈 방문 중인 이재명 대통령과 배우자 김혜경 여사가 2일(현지시간) 타르만 샨무가라트남 싱가포르 대통령 부부와 싱가포르 외교부 청사에서 열린 ‘난초 명명식’에 참석했다.

난초 명명식은 싱가포르의 ‘난초 외교’라고도 불린다. 싱가포르 정부가 자국을 방문한 귀빈에 대한 환대와 예우의 의미를 담아서 새롭게 배양한 난초 종에 귀빈의 이름을 붙여 준다. 이날 이 대통령 부부의 이름을 딴 ‘이재명·김혜경 난초’가 생겼다.

열대 난초의 한 종류인 반다(Vanda) 중 하나를 골라 명명식을 하게 됐으며, 최종 이름은 ‘이재명 김혜경 난(Vanda Lee Jae Myung Kim Hea Kyung)’이 될 예정이라고 강유정 청와대 대변인이 전했다.

앞서 문재인 전 대통령 부부도 2018년 싱가포르 방문 당시 한 난초의 종에 ‘문재인·김정숙 난초’라는 이름을 붙인 바 있고, 윤석열 전 대통령 부부도 2024년 10월 싱가포르를 방문해 ‘윤석열·김건희 난초’가 생겼다.

싱가포르 국립식물원 관계자는 이날 난초를 소개하며 “한국 태극기의 ‘건곤’을 상징하는 듯한 모습을 하고 있다”며 “한국과 싱가포르 관계의 발전을 보여주는 난초가 될 것”이라고 설명했다.

이 대통령은 “아름답고 향기가 좋은 난초에 제 이름을 붙이게 돼 정말 영광”이라고 말했다.

난초 명명식에 앞서 싱가포르 외교부 본관 앞에서는 국빈 방문 공식 환영식이 개최됐다.

이 대통령은 검은 정장에 파란색 넥타이를 착용하고 왼쪽 가슴에 태극기 배지를 달고서 환영식장에 참석했다. 이 대통령은 도착 직후 타르만 대통령과 악수를 한 뒤 의장대를 사열했다.

이재명 대통령은 2일 싱가포르 로런스 웡 총리 부부에게 ‘수교 50주년 기념 도자기 접시’를 선물했다. 청와대 제공

이재명 대통령은 2일 싱가포르 로런스 웡 총리 부부에게 ‘수교 50주년 기념 도자기 접시’를 선물했다. 청와대 제공

이 대통령은 이날 로런스 웡 싱가포르 총리 부부에게 ‘수교 50주년 기념 도자기 접시’와 남성용 화장품 세트를 선물했다.

도자기 접시에는 한국의 민화에서 영감을 받은 호랑이와 싱가포르를 대표하는 사자를 중심에 배치한 문양이 그려졌다. 한국과 싱가포르의 상징적 명소를 함께 담아 양국의 문화적 교류와 조화로운 공존을 시각적으로 표현했다고 청와대는 설명했다.

이 대통령은 또 루즈루이 싱가포르 총리 배우자에게는 유기 제작 서양 식기 세트와 라인 자수 스카프를 선물했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글