싱가포르에 ‘이재명·김혜경 난초’ 생겼다…이 대통령 “정말 영광”

싱가포르를 국빈 방문 중인 이재명 대통령과 배우자 김혜경 여사가 2일(현지시간) 타르만 샨무가라트남 싱가포르 대통령 부부와 싱가포르 외교부 청사에서 열린 ‘난초 명명식’에 참석했다.

난초 명명식은 싱가포르의 ‘난초 외교’라고도 불린다. 싱가포르 정부가 자국을 방문한 귀빈에 대한 환대와 예우의 의미를 담아서 새롭게 배양한 난초 종에 귀빈의 이름을 붙여 준다. 이날 이 대통령 부부의 이름을 딴 ‘이재명·김혜경 난초’가 생겼다.

열대 난초의 한 종류인 반다(Vanda) 중 하나를 골라 명명식을 하게 됐으며, 최종 이름은 ‘이재명 김혜경 난(Vanda Lee Jae Myung Kim Hea Kyung)’이 될 예정이라고 강유정 청와대 대변인이 전했다.

앞서 문재인 전 대통령 부부도 2018년 싱가포르 방문 당시 한 난초의 종에 ‘문재인·김정숙 난초’라는 이름을 붙인 바 있고, 윤석열 전 대통령 부부도 2024년 10월 싱가포르를 방문해 ‘윤석열·김건희 난초’가 생겼다.

싱가포르 국립식물원 관계자는 이날 난초를 소개하며 “한국 태극기의 ‘건곤’을 상징하는 듯한 모습을 하고 있다”며 “한국과 싱가포르 관계의 발전을 보여주는 난초가 될 것”이라고 설명했다.

이 대통령은 “아름답고 향기가 좋은 난초에 제 이름을 붙이게 돼 정말 영광”이라고 말했다.

난초 명명식에 앞서 싱가포르 외교부 본관 앞에서는 국빈 방문 공식 환영식이 개최됐다.

이 대통령은 검은 정장에 파란색 넥타이를 착용하고 왼쪽 가슴에 태극기 배지를 달고서 환영식장에 참석했다. 이 대통령은 도착 직후 타르만 대통령과 악수를 한 뒤 의장대를 사열했다.

이 대통령은 이날 로런스 웡 싱가포르 총리 부부에게 ‘수교 50주년 기념 도자기 접시’와 남성용 화장품 세트를 선물했다.

도자기 접시에는 한국의 민화에서 영감을 받은 호랑이와 싱가포르를 대표하는 사자를 중심에 배치한 문양이 그려졌다. 한국과 싱가포르의 상징적 명소를 함께 담아 양국의 문화적 교류와 조화로운 공존을 시각적으로 표현했다고 청와대는 설명했다.

이 대통령은 또 루즈루이 싱가포르 총리 배우자에게는 유기 제작 서양 식기 세트와 라인 자수 스카프를 선물했다.