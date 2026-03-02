창간 80주년 경향신문

광주·전남 통합법 통과에···대구시장 후보 “TK특별법 처리하라”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

전남·광주 행정통합 특별법안이 국회를 통과하자 대구시장 선거에 출마한 국민의힘 소속 국회의원들이 대구·경북 행정통합 특별법 처리를 촉구하고 나섰다.

윤재옥 국민의힘 의원은 2일 자신의 사회관계망서비스에 "더불어민주당이 자신들의 텃밭인 전남·광주 통합법은 강행 처리하면서도 대구·경북 행정통합 특별법 통과는 거부했다"며 "500만 대구·경북 시도민의 염원을 무참히 짓밟았다"고 밝혔다.

윤 의원은 "국민의힘은 필리버스터 철회와 당론 채택으로 행정통합에 대한 진정성을 보였다"며 "민주당이 국가 균형 발전에 진정성이 있다면 대구·경북 통합법을 정쟁의 협상 카드로 쓰는 치졸한 인질극을 즉각 중단해야 한다"고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

광주·전남 통합법 통과에···대구시장 후보 “TK특별법 처리하라”

입력 2026.03.02 12:27

  • 김현수 기자

  • 기사를 재생 중이에요

송언석 국민의힘 원내대표가 지난 1일 국회 본회의장에서 국민투표법 전부개정법률안(대안)에 대한 무제한 토론을 하고 있던 김정재 의원의 토론 중단을 요청하고 있다. 송 원내대표는 앞서 더불어민주당에 대구·경북 행정통합 특별법 처리 협조를 요구하며 필리버스터(무제한 토론을 통한 합법적인 의사진행 방해)를 전면 중단하겠다고 밝혔다. 권도현 기자

송언석 국민의힘 원내대표가 지난 1일 국회 본회의장에서 국민투표법 전부개정법률안(대안)에 대한 무제한 토론을 하고 있던 김정재 의원의 토론 중단을 요청하고 있다. 송 원내대표는 앞서 더불어민주당에 대구·경북 행정통합 특별법 처리 협조를 요구하며 필리버스터(무제한 토론을 통한 합법적인 의사진행 방해)를 전면 중단하겠다고 밝혔다. 권도현 기자

전남·광주 행정통합 특별법안이 국회를 통과하자 대구시장 선거에 출마한 국민의힘 소속 국회의원들이 대구·경북(TK) 행정통합 특별법 처리를 촉구하고 나섰다.

윤재옥 국민의힘 의원은 2일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “더불어민주당이 자신들의 텃밭인 전남·광주 통합법은 강행 처리하면서도 대구·경북 행정통합 특별법 통과는 거부했다”며 “500만 대구·경북 시도민의 염원을 무참히 짓밟았다”고 밝혔다.

윤 의원은 “국민의힘은 필리버스터 철회와 당론 채택으로 행정통합에 대한 진정성을 보였다”며 “민주당이 국가 균형 발전에 진정성이 있다면 대구·경북 통합법을 정쟁의 협상 카드로 쓰는 치졸한 인질극을 즉각 중단해야 한다”고 말했다.

주호영 국회부의장도 전날 SNS를 통해 “광주·전남 법안은 신속히 의결하면서 TK 통합법은 미루는 것은 형평과 원칙의 문제로 받아들여질 수밖에 없다”며 “법안을 심사해야 할 국회 법제사법위원회가 지역 살리기 법안의 발목을 잡고 있다. 즉각 논의를 재개해 대구·경북 통합특별법을 신속히 처리해 달라”고 밝혔다.

추경호 국민의힘 의원도 같은 날 SNS를 통해 “호남의 통합은 필요하고 대구·경북 통합은 불가하다는 것은 지역 차별이자 입법권 남용”이라며 “민주당이 끝까지 TK 통합법 처리를 거부하며 균형발전이라는 시대적 대업을 걷어찬다면, 이번 지방선거는 물론 앞으로 모든 선거에서 대구·경북 시도민의 분노와 응징에 직면할 것”이라고 주장했다.

한편 송언석 국민의힘 원내대표는 이날 최고위원회의에서 민주당이 TK 통합법 처리 보류 이유로 ‘기초의회 반대’를 든 데 대해 “기초의회는 광역자치단체 통합의 당사자가 아니다”라며 “광주·전남도 일부 기초단체 반대에도 불구하고 법안이 통과됐다”고 말했다. 이어 “임시회가 하루 남은 만큼 법사위와 본회의를 열어 TK 통합법을 처리해야 한다”고 촉구했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글