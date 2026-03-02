광주·전남 통합법 통과에···대구시장 후보 “TK특별법 처리하라”

전남·광주 행정통합 특별법안이 국회를 통과하자 대구시장 선거에 출마한 국민의힘 소속 국회의원들이 대구·경북(TK) 행정통합 특별법 처리를 촉구하고 나섰다.

윤재옥 국민의힘 의원은 2일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “더불어민주당이 자신들의 텃밭인 전남·광주 통합법은 강행 처리하면서도 대구·경북 행정통합 특별법 통과는 거부했다”며 “500만 대구·경북 시도민의 염원을 무참히 짓밟았다”고 밝혔다.

윤 의원은 “국민의힘은 필리버스터 철회와 당론 채택으로 행정통합에 대한 진정성을 보였다”며 “민주당이 국가 균형 발전에 진정성이 있다면 대구·경북 통합법을 정쟁의 협상 카드로 쓰는 치졸한 인질극을 즉각 중단해야 한다”고 말했다.

주호영 국회부의장도 전날 SNS를 통해 “광주·전남 법안은 신속히 의결하면서 TK 통합법은 미루는 것은 형평과 원칙의 문제로 받아들여질 수밖에 없다”며 “법안을 심사해야 할 국회 법제사법위원회가 지역 살리기 법안의 발목을 잡고 있다. 즉각 논의를 재개해 대구·경북 통합특별법을 신속히 처리해 달라”고 밝혔다.

추경호 국민의힘 의원도 같은 날 SNS를 통해 “호남의 통합은 필요하고 대구·경북 통합은 불가하다는 것은 지역 차별이자 입법권 남용”이라며 “민주당이 끝까지 TK 통합법 처리를 거부하며 균형발전이라는 시대적 대업을 걷어찬다면, 이번 지방선거는 물론 앞으로 모든 선거에서 대구·경북 시도민의 분노와 응징에 직면할 것”이라고 주장했다.

한편 송언석 국민의힘 원내대표는 이날 최고위원회의에서 민주당이 TK 통합법 처리 보류 이유로 ‘기초의회 반대’를 든 데 대해 “기초의회는 광역자치단체 통합의 당사자가 아니다”라며 “광주·전남도 일부 기초단체 반대에도 불구하고 법안이 통과됐다”고 말했다. 이어 “임시회가 하루 남은 만큼 법사위와 본회의를 열어 TK 통합법을 처리해야 한다”고 촉구했다.