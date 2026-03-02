허위·과장 광고 고령층 피해 예방··· 경남도, 오는 6월까지 찾아가는 소비자 교육

경상남도가 고령층을 대상으로 ‘찾아가는 소비자 교육’을 진행한다. 고령층이 허위·과장 광고 등에 상대적으로 취약하고, 피해가 발생했을 때 회복이 어렵다는 판단에서다. 지난 1월 기준 경남 지역 전체 인구 320만여 명 중 약 75만 명이 고령인구로 집계된다.

경남도는 지역 소비자단체협의회, 금융감독원 경남지원, 한국소비자원 부산·울산·경남 지원과 함께 오는 6월까지 창원시 등 16개 시·군에서 ‘찾아가는 노인 소비자 교육’을 진행한다고 2일 밝혔다. 이 교육은 4일 의령군을 시작으로 총 112회, 6700여 명을 대상으로 이뤄진다.

경남도는 지난해 상반기(8개 시·군, 5200여 명)보다 교육 대상을 27%가량 늘렸다. 또 강사 수도 18명으로 확대하고 표준 교안을 마련해 교육 내용을 체계화했다.

교육은 고령층 눈높이에 맞춰 건강식품 허위·과장광고를 포함해, 일명 떴다방으로 불리는 이동식 홍보관과 전화 권유 판매, SNS 기반 사기성 쇼핑몰 등과 관련한 소비자 피해 사례를 중심으로 진행된다. 또 가족 사고·납치를 빙자한 금전 요구나 금융기관 사칭 정보 수집 등 보이스피싱을 주제로 한 강의도 마련된다.

일부 시·군에는 경상남도 소비생활센터와 함께 이동 소비자 상담을 운영해 고령층의 피해 구제를 돕는다. 경남도 관계자는 “고령층 눈높이에 맞는 체감형 소비자교육을 확대해 나가겠다”고 말했다.