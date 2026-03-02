창간 80주년 경향신문

‘시·도 경계 없이 가장 가까운 곳에서 출동’ 소방헬기 국가 통합출동체계 전국 확대 시행

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

시·도 경계와 무관하게 사고 발생 지점과 가장 가까운 곳에서 소방헬기가 출동하는 '국가 통합출동체계'가 전국으로 확대 시행된다.

또 인천 계양산이나 경기 고양시 등 경기 북부권에서 사고가 발생할 경우 영종도나 용인보다 접근성이 더 좋은 김포공항의 서울 119항공대 소방헬기가 빠르게 투입될 수 있다.

김승룡 소방청장 직무대행은 "이번 서울과 인천의 통합출동체계 합류로 전국 어디서나 시도의 경계를 허물고 가장 빠르고 효과적인 항공 구조가 가능해졌다"며 "소방헬기의 공백을 상호 보완하고 지리적 이점을 최대한 살려 국민의 소중한 생명을 구하는 든든한 국가 안전망을 완성해 나가겠다"고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘시·도 경계 없이 가장 가까운 곳에서 출동’ 소방헬기 국가 통합출동체계 전국 확대 시행

입력 2026.03.02 12:43

  • 안광호 기자

  • 기사를 재생 중이에요

중앙119구조본부 특수구조대의 의사 탑승 소방헬기. 소방청 제공

중앙119구조본부 특수구조대의 의사 탑승 소방헬기. 소방청 제공

시·도 경계와 무관하게 사고 발생 지점과 가장 가까운 곳에서 소방헬기가 출동하는 ‘국가 통합출동체계’가 전국으로 확대 시행된다.

소방청은 그간 시범 운영해 온 ‘소방헬기 국가 통합출동체계’를 이달부터 서울·인천을 포함해 전국적으로 전면 시행한다고 2일 밝혔다.

소방청은 2023년 4월부터 충청과 영남, 호남 등 남부 권역을 중심으로 통합출동체계를 시범 운영해왔다. 그 결과 1회 출동당 평균 13.2분, 비행거리 40km를 단축하는 성과를 거뒀다. 소방청은 이러한 효과를 바탕으로 올해 1월 경기·강원을 통합망에 편입한 데 이어 이달 들어 서울과 인천까지 합류하면서 전국 단일 출동·관제 체계를 완성하게 됐다.

통합출동체계 효과는 최근 산악 구조 사례에서도 확인됐다.

지난달 15일 경기 남양주시에서 하산 중이던 60대 등산객이 낙상으로 발목이 골절되는 사고가 발생했다. 당시 소방청 119항공운항관제실은 관할인 경기 소방헬기 대신 사고 지점과 더 가까운 서울 소방헬기를 즉각 출동시켜 환자를 신속히 이송했다. 이 출동으로 비행시간은 약 10분, 비행거리는 30㎞ 이상이 단축됐다.

소방청은 “수도권 전면 시행이 이루어지면 각 시도별 헬기 배치의 지리적 맹점을 완벽히 보완해 신속 출동체계가 더욱 용이해진다”고 설명했다. 예컨대 경기도의 경우 소방헬기가 용인시에 배치돼 있는데, 만일 경기 안산시 대부도 일대에서 사고가 발생하면 지리적으로 더 가까운 인천 소방헬기가 사고 현장에 출동하는 것이다. 또 인천 계양산이나 경기 고양시 등 경기 북부권에서 사고가 발생할 경우 영종도(인천)나 용인(경기)보다 접근성이 더 좋은 김포공항의 서울 119항공대 소방헬기가 빠르게 투입될 수 있다.

김승룡 소방청장 직무대행은 “이번 서울과 인천의 통합출동체계 합류로 전국 어디서나 시도의 경계를 허물고 가장 빠르고 효과적인 항공 구조가 가능해졌다”며 “소방헬기의 공백을 상호 보완하고 지리적 이점을 최대한 살려 국민의 소중한 생명을 구하는 든든한 국가 안전망을 완성해 나가겠다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글