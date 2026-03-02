“월드컵 기대 어렵다” 이란 축구, 다음 순위는 ‘이라크·UAE’···FIFA ‘정치 중립성 논란’ 재점화

개막까지 100여일···이란 정세 혼란, 참가 불투명 FIFA, 트럼프에 신설 ‘평화상’ 수여···논란 가중

미국, 이스라엘의 이란 공습 이후 메흐디 타즈 이란축구협회장은 이란 대표팀의 2026 북중미월드컵 참가 가능성에 회의적인 입장을 내비쳤다. 그는 이란 현지 방송에 “미국의 공격 이후 월드컵을 기대하기 어렵게 됐다”고 말했다.

이란 최고지도자 알리 하메네이 사망으로 국내 정치 지형 자체가 불투명해진 상황이라 최종 결정이 누구에 의해, 어떤 방식으로 내려질지도 예측하기 어렵다. 현재 이란이 처한 갈등은 단순한 군사적 충돌이 아닌 정권 존립과 직결된 문제인 만큼 단기간에 수습되기 어렵다는 전망이 우세하다.

국제축구연맹(FIFA)은 현재 대외적으로는 이란이 대회에 참가할 것으로 본다는 입장이지만, 불참 시나리오에 대비해 대체 팀 논의도 물밑에서 진행되는 분위기다.

FIFA 규정상으로는 참가국이 중도 이탈할 경우 동일 대륙연맹이 예선 성적 순으로 대체팀을 추천하게 돼 있다. 유력한 후보는 이라크와 아랍에미리트(UAE)다. 이라크는 다음달 1일 대륙간 플레이오프를 통해 자력으로 본선 진출을 확정할 가능성이 있다. 이라크가 자력으로 나가게 된다면 이란을 대신할 자리는 UAE에게 주어진다. UAE는 이미 최종예선에서 탈락이 확정된 아시아축구연맹(AFC) 국가 중 가장 성적이 좋다.

이란이 불참하더라도 긴장이 가라앉으리라는 보장은 없다. 이란이 본선 조별리그 두 경기를 소화할 예정인 로스앤젤레스에는 세계 최대 규모의 이란 교민 사회가 형성돼 있다. 반정부 측과 친정부 측 충돌이 경기장 안팎에서 벌어졌던 2022년 카타르 월드컵 당시와 비슷한 상황이 벌어질 수 있다는 우려가 나온다.

FIFA의 정치적 중립성 논란도 재점화됐다. FIFA는 지난해 12월 2026 월드컵 조 추첨식에서 도널드 트럼프 미국 대통령에게 신설한 ‘평화상’을 수여했다. 그러나 직후 미국은 베네수엘라, 이란 등에 잇달아 무력을 동원하며 유혈 충돌을 빚었다. 잔니 인판티노 FIFA 회장이 트럼프의 대통령 임기를 상징하는 숫자가 새겨진 모자를 쓰고 공식 석상에 등장하는 등 밀착 행보를 이어가고 있는 만큼 비판은 더 거세질 전망이다.

독일축구협회 관계자가 대회 보이콧 검토 가능성을 언급한 데 이어, 영국 의회에서는 미국을 주요 국제 대회에서 배제할 것을 촉구하는 동의안이 제출됐다. FIFA는 “축구 행사 주최자로서 중립을 지킬 의무가 있다”는 원론적인 입장을 되풀이하고 있지만, 개막일이 다가올수록 감당해야 할 정치적 부담은 더 커질 것으로 보인다.