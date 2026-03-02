전북 시민사회·교육계 “미·이스라엘 이란 공습은 불법 침공” 규탄

미국과 이스라엘이 이란을 공습하자 전북 지역 시민사회와 교육계가 “국제법 위반”이라며 규탄했다.

아래로부터전북노동연대는 2일 성명을 내고 “위협 제거를 명분으로 내세우고 있지만 어떠한 이유로도 이번 공습은 정당화될 수 없는 불법 침공”이라며 “즉각적인 공격 중단과 국제사회의 책임 있는 대응”을 촉구했다.

전북노동연대는 특히 “트럼프 대통령이 이란 시민들에게 신정체제 전복을 부추기는 것은 명백한 내정 간섭이자 위험한 궤변”이라며 “타국의 침공으로 주권 국가의 민주주의가 회복될 수는 없다”고 밝혔다. 이어 “이란 내 진보적 사회운동 진영에서도 ‘공습은 나라를 구하는 길이 아니다’라는 비판이 제기되고 있다”고 덧붙였다.

민간인 피해에 대한 분노의 목소리도 높았다. 이란의 한 여자 초등학교가 폭격을 받아 어린이를 포함한 민간인 사상자가 100명 이상 발생했다는 보도와 관련해 전북노동연대는 “민주주의 위협 제거라는 주장은 이미 설득력을 잃었다”며 “강대국이 국제법과 질서를 스스로 훼손하는 행위”라고 비판했다.

교육계에서도 우려의 목소리가 이어졌다. 천호성 전북교육감 예비후보는 성명을 통해 “공습과 반격이 교차하며 중동 정세가 전면전으로 확산할 위험이 커지고 있다”며 “평화와 협력의 가치를 실천하는 교육이 그 어느 때보다 절실하다”고 밝혔다.

천 후보는 “전쟁은 갈등을 해결하기보다 증오를 고착화하는 방식이며 그 과정에서 가장 큰 피해를 보는 이들은 아이들과 같은 사회적 약자”라고 지적했다. 이어 “폭력이 아닌 대화와 협력, 상호 존중을 배우는 평화교육이 비극을 반복하지 않는 유일한 길”이라며 국제사회의 외교적 해결 노력을 거듭 촉구했다.