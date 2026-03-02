이 대통령, 한·싱가포르 정상회담 “SMR 공동개발·AI 협력…중동 안정·평화 회복 공감대”

이재명 대통령과 로런스 웡 싱가포르 총리는 2일(현지시간) 싱가포르 외교부 청사에서 정상회담을 열고 자유무역협정(FTA) 개선 협상을 개시하고 첨단기술 분야 협력을 강화하기로 약속했다. 양국은 소형모듈원자로(SMR) 공동개발 등을 포함한 양해각서(MOU) 5건을 체결했다.

이 대통령은 이날 정상회담 후 공동언론발표를 통해 “역내 자유무역 질서를 선도해 온 양국은 경제적 연대와 경제 안보 협력, 전략적 투자 협력을 한층 강화하기로 했다”며 “이를 위해 한·싱가포르 FTA 개선 협상을 개시하기로 합의하고, 공동 선언문을 체결했다”고 밝혔다.

언론발표문에는 공급망, 녹색 경제, 무역 원활화, 항공 유지·보수·운영(MRO) 등 4개 분야 FTA를 개선함으로써 양국 간 통상협력을 선진화하자는 내용이 담겼다. 양국 정부 간 FTA는 2006년 3월 발효돼 유지되고 있다. 한국 정부가 칠레에 이어 두 번째로 체결한 FTA다.

이 대통령은 “양국은 AI 협력을 심화하기 위해 ‘AI 협력 프레임워크’ 체결을 추진한다”며 “피지컬 AI를 기반으로 한 산업 혁신, AI의 실생활 적용에 대한 공동연구 및 투자 확대 등 AI협력의 추진력을 확보하게 될 것”이라고 했다.

이 대통령은 또한 “싱가포르는 2018년 역사적인 북·미 정상회담이 개최된 뜻깊은 장소”라며 “8년 전 싱가포르는 대화와 소통의 리더십을 통해 평화를 향한 탁월한 외교력을 보였다”고 말했다.

이 대통령은 이어 “한반도 평화와 안정, 남북대화 재개를 위한 우리 정부의 노력을 적극 지지해 준 웡 총리께 깊은 감사의 말씀을 드린다”며 “앞으로도 한반도와 역내 평화를 위한 건설적 역할을 해 주시리라 믿는다”고 했다.

이 대통령은 “오늘 회담에서 총리님과 저는 최근 중동 상황에 대해서도 논의했다”며 “우리는 중동 정세가 글로벌 안보와 에너지 공급망 등 글로벌 경제에 미치는 영향을 평가하고, 중동의 안정과 평화가 회복되기를 바란다는데 의견을 같이 했다”고 밝혔다.

양국은 이날 정상회담을 계기로 5건의 MOU를 체결했다. 혁신형 SMR(i-SMR) 사업모델을 공동으로 개발하고, 인력 양성 분야에서도 협력하기로 했다. 공공안전 분야 AI 정책을 공유하고, 지식재산 분야의 AI 전환 방안을 함께 모색하는 MOU도 각각 체결됐다. 이밖에 양국 정부는 환경 위성을 공동으로 활용해 대기 질을 연구하고, 양자·우주·위성 기술 분야에서의 협력도 강화하기로 했다.