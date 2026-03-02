창간 80주년 경향신문

윤석열 체포방해·한덕수 내란 항소심, 이번주부터 전담재판부서 심리

경향신문

1심에서 실형이 선고 된 윤석열 전 대통령의 '체포방해 사건', 한덕수 전 총리의 '내란 중요임무종사 사건' 항소심이 이번 주 내란전담재판부 심리로 시작한다.

재판부는 2024년 12월3일 윤 전 대통령이 선포한 비상계엄이 "국헌 문란을 목적으로 발령된 내란"이라고 규정하며 한 전 총리가 이를 막을 책임을 다하지 않았다고 판단했다.

특검팀은 지난달 26일 윤 전 대통령과 한 전 총리 사건 항소심에 대해 재판 중계를 신청했다.

윤석열 체포방해·한덕수 내란 항소심, 이번주부터 전담재판부서 심리

입력 2026.03.02 13:48

  • 유선희 기자

윤석열 전 대통령(사진 왼쪽)과 한덕수 전 국무총리. 서울중앙지법 제공·정효진 기자

1심에서 실형이 선고 된 윤석열 전 대통령의 ‘체포방해 사건’, 한덕수 전 총리의 ‘내란 중요임무종사 사건’ 항소심이 이번 주 내란전담재판부 심리로 시작한다. 서울고법에 내란전담재판부가 설치되고 진행되는 첫 재판이다.

2일 법조계에 따르면 서울고법 형사1부(재판장 윤성식)는 오는 4일 오후 2시 윤 전 대통령에 대한 특수공무집행방해, 직권남용 권리행사방해 등 혐의 사건에 대한 항소심 첫 공판을 진행한다.

앞서 1심 재판부는 지난 1월16일 윤 전 대통령에게 징역 5년을 선고했다. 재판부는 고위공직자범죄수사처(공수처)의 체포영장 집행 방해 혐의를 포함해 국무위원 7인에 대한 계엄 심의권을 침해한 혐의, 사후에 허위로 계엄 선포문을 만들고 폐기한 혐의, 계엄 해제 후 비화폰 삭제 조치를 지시한 혐의 등을 모두 유죄로 인정했다. 다만 허위공문서 행사 등 일부 혐의는 무죄로 판단했다.

양측 모두 항소해 2심 재판이 열리게 됐다. 윤 전 대통령 측은 여전히 공수처의 내란죄 수사가 위법하다고 주장한다. 윤 전 대통령을 기소한 내란 특검은 1심 재판부의 무죄 판단에 법리오해가 있고 양형 역시 부당하다고 본다.

오는 5일 오전 10시에는 서울고법 형사12-1부(재판장 이승철·조진구·김민아) 심리로 한 전 총리의 내란 중요임무 종사 등 혐의 사건 항소심 첫 공판준비기일이 열린다. 공판준비는 향후 공판의 효율적 진행을 위해 미리 양측이 쟁점 사항 등을 정리하는 절차로 정식 공판과 달리 피고인이 출석할 의무는 없다.

앞서 1심 재판부는 지난 1월21일 한 전 총리에 대해 특검의 구형량(징역 15년)보다 더 무거운 징역 23년을 선고하고 법정구속했다. 재판부는 2024년 12월3일 윤 전 대통령이 선포한 비상계엄이 “국헌 문란을 목적으로 발령된 내란”이라고 규정하며 한 전 총리가 이를 막을 책임을 다하지 않았다고 판단했다.

특검팀은 지난달 26일 윤 전 대통령과 한 전 총리 사건 항소심에 대해 재판 중계를 신청했다. 내란 특검법 11조4항에 따라 재판장은 특검 또는 피고인의 신청이 있는 경우 특별한 사정이 없으면 중계를 허가해야 한다. 앞서 두 사건 1심 모두 중계를 허가했다.

