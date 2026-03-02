창간 80주년 경향신문

대구 시민·노동단체, 이란 공습 규탄···“군사행동 중단하라”

경향신문

대구지역 시민·노동단체들이 미국과 이스라엘의 이란 공격을 규탄하며 군사행동 중단을 촉구하고 나섰다.

트럼프반대 대구공동행동과 민주노총 대구지역본부, 대구경북자주통일평화연대는 1일 성명을 내고 "미국과 이스라엘의 이란 침공은 주권국가의 평화와 자주권을 유린하는 행위"라며 "불법적인 군사 침공을 즉각 중단해야 한다"고 밝혔다.

이들은 "미국과 이스라엘이 지난달 28일 이란 전역을 폭격해 이란 남부 초등학교에서는 학생 150여명이 폭사됐다는 보도까지 전해지고 있다"며 "이란 불법 침략은 주권국가의 평화와 자주권을 유린하는 것은 물론 중동 전체를 전면전 위기로 몰아넣고 있다. 이는 국제사회의 약속을 저버린 명백한 유엔 헌장 위반"이라고 주장했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

대구 시민·노동단체, 이란 공습 규탄···“군사행동 중단하라”

입력 2026.03.02 13:49

  • 김현수 기자

3월 1일 이스라엘군이 공개한 영상에서 캡처한 화면으로, 이스라엘군이 같은 날 테헤란에 있는 ‘이란 테러 정권의 본부’를 겨냥해 대규모 공습을 가하는 장면이라고 밝힌 모습. 이스라엘군은 미국·이스라엘의 공동 공격으로 아야톨라 알리 하메네이 이란 최고지도자가 사망한 다음 날, 테헤란 심부의 목표물에 대한 타격을 시작했다고 밝혔다. 연합뉴스

대구지역 시민·노동단체들이 미국과 이스라엘의 이란 공격을 규탄하며 군사행동 중단을 촉구하고 나섰다.

트럼프반대 대구공동행동과 민주노총 대구지역본부, 대구경북자주통일평화연대는 1일 성명을 내고 “미국과 이스라엘의 이란 침공은 주권국가의 평화와 자주권을 유린하는 행위”라며 “불법적인 군사 침공을 즉각 중단해야 한다”고 밝혔다.

이들은 “미국과 이스라엘이 지난달 28일 이란 전역을 폭격해 이란 남부 초등학교에서는 학생 150여명이 폭사됐다는 보도까지 전해지고 있다”며 “이란 불법 침략은 주권국가의 평화와 자주권을 유린하는 것은 물론 중동 전체를 전면전 위기로 몰아넣고 있다. 이는 국제사회의 약속을 저버린 명백한 유엔 헌장 위반”이라고 주장했다.

또 “미국이 이란 핵 위협을 명분으로 내세우고 있지만 이란핵합의(JCPOA)를 일방적으로 파기하고 군사력을 집중 배치한 것은 미국”이라며 “평화와 민주주의를 내세운 군사행동은 침공을 위한 기만”이라고 비판했다.

단체들은 도널드 트럼프 미국 대통령을 겨냥해 “정권 붕괴를 선동하며 군사 침공을 정당화하고 있다”며 “제국주의적 침략으로 전 세계를 위협에 빠뜨리고 있다”고 지적했다.

이어 “주권국가 이란을 불법 침공한 미국과 트럼프를 반대한다”며 “미국의 침략과 전쟁에 맞서 연대할 것”이라고 밝혔다.

