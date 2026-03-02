적자가구 6년 만 최고…네 집에 한 집꼴 ‘마이너스 살림’

지난해 4분기 네 집 중 한 집꼴로 처분가능소득보다 지출이 더 많은 ‘적자 살림’을 한 것으로 나타났다. 적자 가구 비율은 6년 만에 최고 수준으로 상승했다.

2일 국가데이터처 국가통계포털(KOSIS)과 가계동향 조사를 보면 지난해 4분기 적자 가구 비율은 25.0%로 집계됐다. 적자 가구는 처분가능소득보다 소비지출이 많은 가구를 뜻한다.

적자 가구 비율은 4분기 기준 2019년(26.2%) 이후 6년 만에 최고치다. 2020년 23.3%로 떨어졌던 적자 가구는 2021∼2023년 24%대에서 유지되다가 2024년 23.9%로 하락했지만, 지난해 1.1%포인트 반등했다. 누적된 고물가로 인해 소득 증가세를 앞지르는 가파른 지출 확대가 주요 원인으로 꼽힌다.

적자 가구 비율은 소득 하위층일수록 두드러졌다. 지난해 4분기 소득 하위 20%인 1분위의 적자 가구 비율은 58.7%로, 1년 전보다 1.8%포인트 상승했다. 2분위도 22.4%로 1.3%포인트 늘었다. 3분위는 20.1%로 0.1%포인트, 4분위는 16.2%로 2.9%포인트 각각 상승했다.

다만 상위 20%인 5분위만 7.3%로 0.9%포인트 하락했다. 일반적으로 저소득층은 소득 대비 지출 비중이 높아 적자 가구 비율이 높다.

늘어난 이자 부담도 가구의 지출 여력을 제약하는 요인으로 작용하고 있다. 지난해 4분기 비소비지출 가운데 가구당 월평균 이자 비용은 13만4000원으로, 전년보다 1만3000원(11.0%) 증가했다. 이자 비용 규모는 분기 통계가 작성된 2019년 이후 4분기 기준 가장 많았다.