봄이면 백령도 찾아오는 '점박이' 이 얼굴···물범, 3월의 멸종위기 야생생물 선정

경향신문

기후에너지환경부는 3월 '이달의 멸종위기 야생생물'로 봄이면 백령도를 찾아오는 '물범'을 선정했다고 2일 밝혔다.

과거 무분별한 포획으로 많은 물범이 목숨을 잃었고, 현재는 어구에 의한 혼획, 연안 개발과 선박 이동으로 인한 교란 및 서식처 파괴 등으로 개체수가 줄고 있다.

기후부는 2022년 물범을 멸종위기 야생생물 II급에서 I급으로 등급을 상향했다.

봄이면 백령도 찾아오는 ‘점박이’ 이 얼굴···물범, 3월의 멸종위기 야생생물 선정

입력 2026.03.02 14:26

수정 2026.03.02 14:31

  • 반기웅 기자

물범. 국립수산과학원 고래연구소 제공

기후에너지환경부는 3월 ‘이달의 멸종위기 야생생물’로 봄이면 백령도를 찾아오는 ‘물범’을 선정했다고 2일 밝혔다. 과거에는 모피를 얻기 위한 무분별한 포획으로 개체수가 줄었고, 최근에는 연안 개발 등으로 인한 서식처 파괴로 삶의 터전을 잃고 있다.

물범(Phoca largha)은 물범과 중에서는 가장 작은 종으로 몸은 대체로 회색 또는 황갈색을 띤다. 온몸에 털색보다 어두운색의 점들이 있어 점박이물범이라고도 부른다.

몸길이는 약 1.4~2m, 몸무게는 약 80~130kg에 달한다. 앞머리가 둥글면서 높고, 귓바퀴가 없으며 목이 짧은 편이다. 통상 얼굴의 점무늬 유형을 이용해 개체 구분이 가능하다.

앞지느러미와 꼬리지느러미가 짧고 몸에 붙어 있어서 육상에서는 몸통을 움직여 이동한다. 바다에서 접근이 쉬운 바위섬이나 모래톱, 물에 뜬 유빙(물위에 떠서 흘러가는 얼음) 등이 주요 휴식처다. 어류 뿐만 아니라 대형 갑각류, 오징어, 문어 등 두족류를 잡아먹는다.

번식기는 1~3월에 집중되며 보통 1마리의 새끼를 유빙 위에 낳는다. 새끼 물범은 태어날 때 흰색 솜털을 가지는데 유빙 위에서 보호색 역할을 한다.

물범. 기후부 제공

전 세계적으로 북서태평양, 캄차카반도, 오호츠크해에서 주로 관찰되는데, 겨울부터 봄 사이에는 얼음이 있는 수역에서 머물고 늦은 여름부터 가을에는 연안으로 이동한다.

국내에서 대표적인 물범 서식지는 서해안 백령도로 2024년 기준 약 300개체 이상이 발견되고 있다. 백령도 물범도 겨울철 중국 발해만의 유빙 위에서 번식을 마친 뒤 봄부터 우리나라로 남하해 가을까지 백령도에 머문다. 겨울이 되면 다시 번식을 위해 중국 발해만으로 이동한다.

과거 무분별한 포획으로 많은 물범이 목숨을 잃었고, 현재는 어구에 의한 혼획, 연안 개발과 선박 이동으로 인한 교란 및 서식처 파괴 등으로 개체수가 줄고 있다. 기후부는 2022년 물범을 멸종위기 야생생물 II급에서 I급으로 등급을 상향했다.

물범과 같은 멸종위기 야생생물 I급을 허가 없이 포획·채취·훼손하거나 죽이는 경우 ‘야생생물 보호 및 관리에 관한 법률’에 따라 5년 이하의 징역 또는 500만원 이상 5000만원 이하의 벌금에 처할 수 있다.

