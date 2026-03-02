‘중동 위기’에 비상 대응 나선 금융지주들…피해 기업에 금융 지원

주요 금융그룹이 미국과 이스라엘의 이란 공습으로 중동의 지정학적 위기가 커지자 비상 대응 체계를 가동하고 피해 기업 지원에 나섰다.

KB금융그룹은 2일 “최근 중동의 지정학적 불확실성 확대로 국내외 금융시장 변동성이 확대될 가능성에 대비해 그룹 차원 비상 대응 체계를 가동한다”고 밝혔다. 현재 양종희 회장을 비롯해 주요 계열사 대표이사 등이 직접 환율·금리·유가 등 주요 지표와 시장 변동성을 점검 중이라고 KB금융은 전했다.

KB금융은 전날부터 ‘KB재해복구 금융지원 프로그램’을 시행하고 있다. 분쟁 지역 진출 기업과 수출입 실적이 있는 기업 등에 최대 1.0%포인트의 특별우대금리 할인과 피해 규모 내 최대 5억원의 운전자금과 시설자금을 지원한다. 3개월 내 만기 대출금을 보유한 피해 기업에는 추가 원금 상환 부담 없이 특별우대금리 할인을 적용해 기한 연장을 지원한다.

신한금융그룹은 그룹위기관리협의회를 열고 중동의 정세 악화가 주요 금융 지표 변동성 확대로 이어질 가능성을 점검했다. 또한 이번 사태로 경영상 어려움을 겪는 해외 진출 중견·중소기업을 돕고자 지난 1일부터 ‘신한 재해복구 금융지원 프로그램’을 가동 중이다.

신한금융은 우선 분쟁 지역에 진출한 기업 등에 피해 규모 범위 내에서 최대 10억원의 운전자금 등을 지원한다. 최고 1.0%포인트 특별우대금리 적용과 3개월 내 만기 도래 대출금의 연장을 원금 상환 부담 없이 우대금리를 적용해 지원한다. 진옥동 신한금융 회장은 “직접적인 피해가 우려되는 소상공인과 중소기업 등을 위한 다양한 금융지원 방안을 선제적으로 검토하겠다”고 말했다.

하나금융그룹은 이번 공습에 따른 피해 기업에 긴급 유동성을 지원하기 위해 총 12조원 규모 자금을 공급할 예정이다. 하나은행이 피해 기업에 5억원 이내 긴급경영안정 자금을 지원하고 대출 만기 최대 1년 연장과 최장 6개월 분할상환, 1.0%포인트 금리 감면 등을 적용한다.

하나금융은 현지 피해 교민에게 생필품과 구호 패키지 등을 제공하는 ‘인도적 지원 프로그램’도 정부 기관과 협의해 추진할 방침이다. 함영주 하나금융 회장은 “예기치 못한 국제 정세 불안으로 어려움을 겪고 있는 교민과 기업들이 하루빨리 안정을 되찾을 수 있도록 그룹의 모든 역량을 집중하겠다”고 말했다.

우리금융그룹도 전날부터 지주사를 중심으로 전 계열사 비상 대응 체계를 가동 중이다. 임종룡 우리금융 회장은 금융시장 모니터링 강화와 해외 근무 직원의 안전 확보, 중동 관련 거래 기업 지원, 사이버 보안 점검 등을 긴급 지시했다. 이에 우리은행은 중동 수출기업 등에 최대 5억원 한도의 긴급 운영자금 등을 지원하기로 했다.

우리금융 관계자는 “일시적인 외부 충격으로 자금난을 겪는 중소기업의 경영 안정과 수출 경쟁력 유지에 기여하기를 바란다”며 “시장 안정화를 위한 금융당국의 조치에도 동참하겠다”고 말했다.